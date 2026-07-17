Dani Rovira ha viscut uns últims mesos molt complicats i, ara que comença a veure la llum al final del túnel, ha decidit compartir amb els seus seguidors les seqüeles que li han quedat de tot plegat. La mort del pare el va afectar molt psicològicament i no va ajudar que aquesta pèrdua se sumés a una ruptura i problemes de feina. Per si tot això no fos poc, la vida també li havia preparat un problema de salut que l’ha forçat a passar per quiròfan dues vegades… Amb tot, una mala ratxa que li dona ales a titllar l’any com un “de merda“: “El pitjor de la meva vida”. Ara, reflexiona al respecte en un post a Instagram que ha impactat els seus seguidors.
A la foto principal, podem veure la gran cicatriu que li ha quedat a la clavícula després de l’última operació. El protagonista d’Ocho apellidos vascos va patir dos trombes en una de les venes del pit i van haver d’intervenir-lo, fins al punt que va estar un parell de dies a l’UCI. El problema va ser que, a la següent revisió quan ja semblava que tot estava bé, van veure que se li havia creat un altre trombe: “Em van dir que tenia una moguda estructural perquè tinc la síndrome de l’opercle toràcic, una afecció que pot comprimir vasos sanguinis i nervis a la zona del coll i l’espatlla”.
L’operació, en aquest segon cas, no va ser tan senzilla: “Van haver d’obrir-me, treure’m un tros de la primera costella, treure’m el trombe i ficar-me una molla d’espiral“, ha explicat ell mateix. Ara que fa un any d’aquesta foto, la que diu que és el reflex de com va quedar la seva vida “en desordre”: “Després van arribar pors infinitament més grans, quan la vida -que és molt puta- va treure’m una cosa que era encara més meu que els meus ossos”.
Què ha après Dani Rovira del pitjor any de la seva vida?
Dani Rovira confessa que s’ha “trencat” i “recompost” tantes vegades, que ara les pors se li han tornat “molt petites”. Li ha costat, però creu que ha pogut reconquistar el sentit de tot: “La família, els llibres, la música, els passejos amb els gossos, els amics comptats, la comèdia, la teràpia, el cinema, el plaer de contemplar, el gaspatxo a l’estiu i un putxero a l’hivern”.
L’actor ha volgut sincerar-se i també ha explicat per què ho explica, tot això: “Potser m’estàs llegint quan encara ets a aquella pantalla. Tingues paciència, respira i abraça tot el que vingui. Accepta, deixa anar, rendeix-te… rendir-se, a vegades, és més valent del que penses“. Dani Rovira ha recomanat a tothom que miri “el monstre” a la cara: “Aguanta el seu alè i permet que et trenqui. No ho posposis més perquè, a vegades, hom necessita esclatar en trossets per poder construir alguna cosa nova. Algú nou, des de zero, qui tu vulguis”.
I acaba amb un missatge clar, la petició que ningú no oculti les seves cicatrius: “Són el mapa d’un dolor que ens ensenya, honra les cicatrius i respira una altra vegada perquè és una sort voltar per aquest planeta”.