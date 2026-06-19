El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
El que no se sabia de la relació de Dani Rovira i els pares: “Anys de teràpia”
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
19/06/2026 16:00

Dani Rovira ha concedit una entrevista molt personal en la que, entre altres coses, ha acabat confessant com ha estat realment la relació que ha mantingut amb els seus pares. La seva intervenció al programa de James Rhode ha estat molt interessant, sobretot perquè li ha donat ales a obrir una petita finestra a la seva intimitat quan no ho acostuma a fer. El protagonista de Ocho apellidos vascos ha recordat alguns episodis de la seva infància i, per tant, de la vida amb la seva família. 

Et pot interessar

No ha estat un d’aquells famosos que parlen meravelles dels seus pares a cada entrevista, però sí que sabíem que havia estat unit al pare. Era l’octubre de l’any passat quan va haver d’acomiadar-se d’ell, una mort que va afectar-lo moltíssim. Ara que l’ha recordat en aquesta entrevista, ha volgut aplaudir tot el que va aprendre d’ell: “He heretat el millor de la meva mare i del meu pare. D’ell tinc aquesta bondat, que era d’aquests que gaudeixen molt de la vida”.

El pare de Dani Rovira va haver de treballar molt, ja que venia d’uns orígens molt humils. I no només fa referència al tema econòmic, sinó que també ha aplaudit que hagués treballat molt la seva intel·ligència emocional quan això no ho acostuma a fer la gent de la seva generació: “Ha estat la persona que he conegut que, sense les eines i sense saber-ho, tenia una millor intel·ligència emocional”.

Què diu Dani Rovira sobre la seva mare? Relació complicada

I sobre la mare? Ella no rep tantes floretes en aquesta entrevista, encara que sí que ha volgut agrair-li públicament que sigui el seu espai segur, la seva “casa”. I això que la relació que ha mantingut ha tingut alts i baixos… Ara estan molt units, però no sempre ha estat així: “He après que els meus pares són les persones que més estimo en aquest món, però també he hagut de néixer de mi”.

Ha estat un aprenentatge brutal de molts anys de teràpia, pensar que la meva mare és estupenda i increïble… però que hem hagut d’arreglar moltes coses”, explica. Amb els anys i l’ajuda de la psicòloga hauria entès moltes de les decisions que prenia la mare, contra les que es rebel·lava en el seu moment: “Amb la meva mare he anat fent les paus al llarg de molts anys de teràpia sense que ella ho sàpiga i està bé així”. “Ha estat una mestra durant molts anys sense saber-ho i encara continua sent-ho”, reconeix.

Dani Rovira supera la
Dani Rovira parla de la relació amb els pares en una entrevista molt íntima | RTVE

El Dani Rovira mai no ha estat interessat a ser famós, però la fama va arribar-li de sobte i ha hagut d’acostumar-s’hi. Ara bé, li ha costat: “Els primers anys ho vaig passat bastant malament. No sé ser famós, no m’agrada i tampoc no valc pe a això”. Mai no el veiem a les catifes vermelles, de fet, uns photocalls dels que s’escapa perquè no vol ser el centre d’atenció de cap de les maneres.

Dani Rovira

Més notícies
Notícia: Dani Rovira fitxa per TVE i presentarà un programa d&#8217;humor setmanal
Comparteix
L'actor s'incorpora a la cadena pública per presentar un 'show' d'humor setmanal
Notícia: Dani Rovira supera &#8220;la palla més trista&#8221; a &#8216;La Revuelta&#8217;: &#8220;Deplorable&#8221;
Comparteix
L'actor s'ha sincerat sobre la seva vida sexual en una entrevista molt divertida
Notícia: Dani Rovira s&#8217;acomiada del pare en una carta duríssima: “No existeix consol”
Comparteix
L'actor li dedica unes paraules precioses en públic que han deixat tothom amb el cor en un puny
Notícia: Dani Rovira emociona amb un relat molt sincer sobre el càncer
Comparteix
L'actor explica com es troba després de superar una malaltia que li ha canviat la vida radicalment

Comparteix

Icona de pantalla completa