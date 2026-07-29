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‘Joc de cartes’ s’estrena als Pirineus: així serà el primer programa
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
29/07/2026 10:22

Els fans de Joc de cartes podran veure, aquesta nit, la tan esperada estrena de la nova temporada d’estiu. Tenien apuntat al calendari dimecres passat, però el Mundial va capgirar les graelles i TV3 va posposar el primer programa. Ara, per fi, arribarà a la pantalla amb una competició que enfrontarà tres restaurants dels Pirineus. Ja hem pogut saber quina serà la temàtica i pot prometre, ja que busquen el restaurant més informal del Pirineu de Lleida.

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Els més foodies podran apuntar-se tres locals nous a descobrir per aquella zona en la que suposarà l’última temporada sencera amb Marc Ribas al capdavant. Com vam explicar a El Món en primícia, el cuiner també presentarà la meitat de la temporada de tardor abans de fer-se efectiu el canvi a favor d’Arnau París que es farà seu aquest concurs tan i tan exitós. Això no ho veurem fins a principis de l’any vinent, així que centrem-nos de moment en el que es depara el programa d’aquest dimecres.

Marc Ribas promociona l'estrena de 'Joc de cartes estiu' - TV3
Marc Ribas promociona l’estrena de Joc de cartes estiu | TV3

Quins restaurants participen en el primer Joc de cartes estiu?

Aquesta nit, els teleespectadors de la cadena pública podran veure què ofereixen tres restaurants que es troben en alguns dels paisatges més espectaculars de l’Art Urgell. Tots ells combinen cuina de proximitat, ambient acollidor i esperit estiuenc. Per exemple? El primer, el de Miseria e Nobilità d’Oliana amb pizzes de tot tipus a bon preu i amb una pinta increïble, així com postres casolanes o diferents pastes amb pesto.

Després, arribarà el torn del Casino de Peramola. Aquí, tenen una carta molt completa on pots trobar raviolis farcits de gamba vermella, rap a la sidra, filet de vedella amb crema de xampinyons… o unes postres tan originals com el fals ou fregit. Finalment, intentarà endur-se el premi La Taverna del Codina que es troba a la Seu d’Urgell. En la seva pàgina web, promocionen excel·lents carns, bacallà portuguès, pop i verdures fresques de l’horta.

Caldrà esperar a aquesta nit per veure si hi haurà baralles, ganivets o un bon ambient en una entrega de la que han volgut guardar en secret el nom dels representants que vendran cadascuna de les propostes.

Marc Ribas TV3

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