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Pedro Porro i María Hurtado, promesos: un neó gegant i un anell caríssim
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
10/08/2026 16:42

Pedro Porro ha celebrat la victòria de la selecció espanyola al Mundial amb una novetat important en la seva vida personal. L’estrella de La Roja ha aprofitat l’eufòria del triomf per demanar matrimoni a la seva parella, María Hurtado, que ha acceptat més que encantada tal com es pot comprovar a les fotos que han compartit. I és que la petició no ha estat poca cosa… el futbolista s’ha gastat els diners en un anell de diamants espectacular, ha preparat un sopar romàntic amb vistes al mar i unes lletres de neó enormes per formular-li la pregunta més especial.

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Als seus 26 anys, el jugador del Tottenham vol casar-se amb la mare del seu fill i li ho ha fet saber en un sopar de celebració. “Vols casar-te amb mi?”, pot llegir-se en unes lletres de més d’un metre cadascuna. Ella, evidentment, li ha respost un “” com una catedral visiblement emocionada. Ara que estan gaudint de les vacances post-Mundial, Pedro Porro ha trobat que finalment ha arribat el millor moment per agenollar-se i demanar-li fer un pas més en la seva relació.

Així és el decorat que ha preparat Pedro Porro per a la petició - Instagram
Així és el decorat que ha preparat Pedro Porro per a la petició | Instagram
L'anell de compromís és summament espectacular - Instagram
L’anell de compromís és summament espectacular | Instagram

Totes les fotos de la petició de matrimoni de Pedro Porro i María Hurtado

Com dèiem, no li ha faltat detall a l’escena que ha preparat per a l’ocasió. En un penya-segat, amb el mar de fons i la posta de cel. No podia ser més romàntic, tot envoltats de flors en una cita romàntica per a ells dos sols que ha acabat amb una proposició que ella sembla que no s’esperava -o, si més no, sembla realment sorpresa a les instantànies que han compartit-. La foto de l’anell està en blanc i negre, així que no es distingeix quin tipus de pedra és, però per la mida i la forma de pera sabem que és impossible que es tracti d’una peça de menys de 2.000 €. De fet, és més que probable que el preu sigui molt més elevat.

Ella ha dit que sí. El nostre amor, la nostra família i ara… el nostre per sempre“, ha escrit Pedro en un post que ràpidament s’ha omplert de missatges de felicitació. Ella, emocionada, també ha presumit d’aliança: “Un dia d’aquests publicaré una foto amb el meu futur marit, un anell en el meu dit i un feliç per sempre“. Sucre, sucre i més sucre com toca en una ocasió així. De fet, ell també ha respost al comentari de la seva parella amb un “per sempre, amor” encara més ensucrat.

La parella anuncia el seu compromís - Instagram
La parella anuncia el seu compromís | Instagram
La publicació s'ha omplert de missatges de felicitació - Instagram
La publicació s’ha omplert de missatges de felicitació | Instagram

Els pares del petit Pedro Jr, que el pròxim setembre celebrarà el primer aniversari, han decidit apostar per una relació de dos anys i mig que sembla que els fa d’allò més feliços.

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