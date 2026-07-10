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El passat complicat de Pedro Porro, estrella de la selecció espanyola
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
10/07/2026 16:27

Pedro Porro s’ha consolidat com un dels titulars indiscutibles d’Espanya en aquest Mundial de futbol. El lateral triomfa com una de les estrelles de l’equip, que aquesta nit s’ho juga tot en un partit que deixarà més d’un sense respiració. El jugador del Tottenham juga a la primera línia des de fa temps, però la gent no coneix gaire de la seva vida personal. Ara, ha trencat aquest hermetisme en una entrevista que treu a la llum els problemes econòmics que van marcar la seva infància.

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Més sincer que mai, l’extremeny confessa a ABC que la seva família va haver de fer molts sacrificis per donar-li una bona vida: “He tingut una infància difícil per culpa del tema financer, la situació no era molt bona i a casa hem patit molt econòmicament”. La seva mare treballava al Mercadona i el pare anava encadenant una feina rere una altra, “tot el que anava sortint”: “Els meus avis van haver de quedar-se amb mi”.

Pedro Porro explica que va ser el seu avi qui va adoptar el rol d’acompanyar-lo als entrenaments perquè els pares no podien: “He tingut una sort grandíssima, em portava a tot arreu com fos i buscava els mitjans que calien per veure’m feliç”. De fet, ha volgut agrair-li des d’aquí tot l’esforç que va fer: “Intento tornar-li tot el que va fer el millor que puc”.

Pedro Porro recorda els problemes de diners que va patir la seva família

Ara que Pedro Porro es guanya molt bé la vida, intenta no oblidar els esforços que van fer els seus pares: “Sempre que puc recordo que la meva mare se n’anava a treballar a les tres o a les quatre de la matinada, quan em deixava a casa dels avis”. No va ser fàcil, viure separat d’ells, tal com reconeix ara: “Jo plorava molt per haver d’anar amb els meus avis, però sé que la meva mare també”.

El futbolista no ve d’una família acomodada, precisament, i creu que això l’ha ajudat a ser més humil i agraït amb tot el que té: “Cada dia de la meva vida em dic a mi mateix que soc un privilegiat per tenir la feina que tinc”. L’èxit té millor gust si vens de passar-ho malament prèviament: “El que més feliç em fa és retornar tota l’estima i l’esforç que m’han donat”.

Pedro Porro ha tret a la llum els problemes econòmics de la seva família - Europa Press
Pedro Porro ha tret a la llum els problemes econòmics de la seva família | Europa Press

Els fans de Pedro Porro estaran contents, ja que també ha acceptat sotmetre’s a un test personal que ajuda a conèixer-lo millor. Per exemple? Doncs ha tret a la llum que el seu plat preferit és la truita de l’àvia, que no suporta la intensitat de les persones i que el seu destí preferit són les platges de Sardenya.

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