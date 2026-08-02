Alejandra Rubio va entrar a televisió gràcies a la seva mare, qui l’ha ajudat a fer-se un nom com a tertuliana de televisió a la cadena on ha treballat ella la major part de la seva vida. Terelu Campos va introduir-la en el mundillo, però ella s’hi ha mantingut i ho ha explotat tant com ha pogut. De fet, ara ha aprofitat la baixa de maternitat del seu segon embaràs per escriure el seu primer llibre. És per això que, des de fora, pot semblar que treu diners de totes bandes i que s’ha forrat; una situació econòmica de la que ha parlat públicament per primera vegada.
La tertuliana acaba de concedir una entrevista molt sorprenent a El Mundo, on ha deixat anar una confessió impactant rere una altra sobre la seva vida. Nega viure en una bombolla de luxe, ja que els seus amics -que no es dediquen a la televisió- es queixen de la situació precària que viuen els joves: “Els va igual de malament que a la resta i a mi no et creguis que em va molt millor. La gent es pensa que soc rica i és mentida, ja m’agradaria“.
Ella ha hagut de guanyar molts diners a televisió, però nega que sigui tant com la gent creu perquè ha “posat límits”: “No puc comprar-me una casa ni de conya, visc de lloguer en un pis de dues habitacions i ara que tindré el segon fill fliparé perquè no podem pagar un pis més gran. Els preus són tan abusius que no ho pagaria ni que tingués els diners. Demanen 3.000 € per tres habitacions a Aravaca, ens estan robant i els ho estem permetent. He intentat comprar i no puc”.
Alejandra Rubio tornarà a televisió?
Alejandra Rubio ha rebut comentaris duríssims des que treballa a televisió, un món del que li agrada haver desaparegut: “Vaig entrar en aquest món perquè era el que m’havia tocat, un no escull la família en la que neix. Sí que he pres la decisió d’entrar al xou perquè en aquell moment vaig creure que m’oferiria una bona vida, però probablement ara hauria pres una altra decisió i hauria evitat aquell circ. Ser una Campos té les seves coses bones i també les dolentes”.
Considera que ser famosa és “una condemna“, però no nega que també l’ha beneficiat: “He tingut la sort de tenir accés a un munt de coses que, si hagués estat anònima, no podia haver-hi accedit”. Ara bé, Alejandra insisteix que l’exposició mediàtica és “molt dura“: “Et critiquen, opinen sobre tu i s’inventen un munt de coses sobre la teva vida”. Gent del carrer li diu de tot, encara que considera que ningú no li ha fet tant de mal com els periodistes: “Hi ha gent als mitjans que actua des de la maldat“.
I què diu Alejandra Rubio sobre el seu futur? Ara es troba en el tercer trimestre d’embaràs i només pensa en el naixement del segon fill, però té al cap què farà després: “Continuaré escrivint, això segur, no sé si tornaré a televisió. No m’ha trucat ningú i tampoc no he picat la porta d’altres cadenes”.