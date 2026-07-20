Tamara Falcó l’ha fet grossa, una altra vegada, amb una equivocació que l’ha convertit en objecte de mofa durant la final del Mundial. La filla més mediàtica d’Isabel Preysler s’ha apujat al carro de el furor col·lectiu que ha generat la victòria de la selecció espanyola i ha compartit, en el seu perfil d’Instagram, un muntatge que en teoria mostrava les cares dels jugadors d’un equip que ha fet història. Ara bé, aquest gest de celebració li ha sortit malament…
I què ha passat? En aquest cas, la tertuliana de televisió no ha compartit fotos de la plantilla de l’equip, sinó que s’ha menjat amb patates una imatge creada per intel·ligència artificial que ha inclòs jugadors que ja no formen part de l’equip -com Nacho i Carbajal- o d’altres que, directament, són de jugadors inventats que no existeixen. No l’ha fet sospitar que tots tinguessin la mateixa cara? Doncs sembla que no. Ha celebrat la victòria de l’equip, sí, però ha evidenciat que no té ni idea de quina cara fan els jugadors darrere d’aquest triomf.
Com era d’esperar, ràpidament s’ha viralitzat una captura de pantalla d’aquesta pifiada hilarant. L’influencer Alexsinos l’ha compartit i són molts els qui han respost amb mofes cap a Tamara Falcó. La teoria que corre i que té més sentit, que segurament deu haver vist que a la foto apareixia Lamine Yamal i Marc Cucurella i ha donat per fet que la resta -que no són tan mediàtics- devien ser els altres.
Les xarxes socials s’omplen de mofes cap a Tamara Falcó pel seu error
Com dèiem, ha fet molta gràcia veure que Tamara Falcó torni a equivocar-se. No és la primera vegada que fica la pota i, per tant, que dona ales als crítics que se’n mofen: “Quin atac de riure“, “Sabent com és ella, potser hauria pogut afegir una foto de Cristiano Ronaldo“, “És Tamara Falcó, massa que ha sabut posar ella mateixa selecció espanyola sense faltes a Chat GPT” o “És que és IA, intel·ligència absent” són algunes de les crítiques que ha rebut en aquesta línia.
No entenen com no s’ha adonat que tots fan “la mateixa cara” o que tenen “les mateixes dentadures“: “Encara sort que no ha tret els de color, sinó ja seria massa“. Molts han aprofitat per criticar que ho estiguem confiant tot a la intel·ligència artificial: “És el que té que la IA faci la teva feina”.
Tamara Falcó, quién es esta gente? QUIÉNES SON!? pic.twitter.com/bpEYXCngXG— Ojito 👁 (@elojoquetodolv) July 20, 2026
Hostias, pero si hay varios jugadores con la misma cara. Jajajajaja— Gofio Tostado (@gofiotostado) July 20, 2026
Son todas las mismas dentaduras— Cazurro 🦁 (@Cazurr0) July 20, 2026
Qué ataque de risa 😬— Defreds (@Defreds) July 20, 2026
Es que es IA: Inteligencia Ausente.— Eva Padawantazo 👠 (@Eva_Zeta) July 20, 2026
menos mal que no quitó a los de color, sino ya sería demasiado descaro— David ⚓ (@DabizPM) July 20, 2026
🎀✨️sabiendo como es ella igual hasta metía una foto de Cristiano Ronaldo✨️🎀— Fictoria Vederica (@jorgieDLIC) July 20, 2026
Es “Tamara Falcó” eh, demasiado q ha sabido poner ella misma en chat gpt: “selección española” sin faltas de ortografía.— c.m.v (@cmenendezzz) July 20, 2026
Es lo que tiene que la IA haga tu trabajo 😂😂😂— Víctor 🏳️🌈🏳️⚧️🔻🇺🇦🇵🇸 (@vitorinocc) July 19, 2026
Ha visto a Nico a Lamine y a Cucurella y se pensó que ya estaban todos— Lozy (@lozyzol) July 20, 2026
Una vegada més, una Tamara Falcó que fa gràcia amb un error que encara pot veure’s publicat al seu perfil d’Instagram perquè ni deu haver-se’n adonat.