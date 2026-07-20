El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
L’error hilarant de Tamara Falcó en la final del Mundial que l’ha fet viral
  • CA
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
20/07/2026 14:01

Tamara Falcó l’ha fet grossa, una altra vegada, amb una equivocació que l’ha convertit en objecte de mofa durant la final del Mundial. La filla més mediàtica d’Isabel Preysler s’ha apujat al carro de el furor col·lectiu que ha generat la victòria de la selecció espanyola i ha compartit, en el seu perfil d’Instagram, un muntatge que en teoria mostrava les cares dels jugadors d’un equip que ha fet història. Ara bé, aquest gest de celebració li ha sortit malament…

Et pot interessar

I què ha passat? En aquest cas, la tertuliana de televisió no ha compartit fotos de la plantilla de l’equip, sinó que s’ha menjat amb patates una imatge creada per intel·ligència artificial que ha inclòs jugadors que ja no formen part de l’equip -com Nacho i Carbajal- o d’altres que, directament, són de jugadors inventats que no existeixen. No l’ha fet sospitar que tots tinguessin la mateixa cara? Doncs sembla que no. Ha celebrat la victòria de l’equip, sí, però ha evidenciat que no té ni idea de quina cara fan els jugadors darrere d’aquest triomf.

Com era d’esperar, ràpidament s’ha viralitzat una captura de pantalla d’aquesta pifiada hilarant. L’influencer Alexsinos l’ha compartit i són molts els qui han respost amb mofes cap a Tamara Falcó. La teoria que corre i que té més sentit, que segurament deu haver vist que a la foto apareixia Lamine Yamal i Marc Cucurella i ha donat per fet que la resta -que no són tan mediàtics- devien ser els altres.

Tamara Falcó s'equivoca en un story que s'ha viralitzat - Instagram
Tamara Falcó s’equivoca en un story que s’ha viralitzat | Instagram
Alexsinos s'ha adonat de l'error de Tamara Falcó - Instagram
Alexsinos s’ha adonat de l’error de Tamara Falcó | Instagram

Les xarxes socials s’omplen de mofes cap a Tamara Falcó pel seu error

Com dèiem, ha fet molta gràcia veure que Tamara Falcó torni a equivocar-se. No és la primera vegada que fica la pota i, per tant, que dona ales als crítics que se’n mofen: “Quin atac de riure“, “Sabent com és ella, potser hauria pogut afegir una foto de Cristiano Ronaldo“, “És Tamara Falcó, massa que ha sabut posar ella mateixa selecció espanyola sense faltes a Chat GPT” o “És que és IA, intel·ligència absent” són algunes de les crítiques que ha rebut en aquesta línia.

No entenen com no s’ha adonat que tots fan “la mateixa cara” o que tenen “les mateixes dentadures“: “Encara sort que no ha tret els de color, sinó ja seria massa“. Molts han aprofitat per criticar que ho estiguem confiant tot a la intel·ligència artificial: “És el que té que la IA faci la teva feina”.

Una vegada més, una Tamara Falcó que fa gràcia amb un error que encara pot veure’s publicat al seu perfil d’Instagram perquè ni deu haver-se’n adonat.

Tamara Falcó

Més notícies
Notícia: Tamara Falcó, en números vermells: el futur preocupant de la seva empresa
Comparteix
La marquesa de Griñón podria veure's obligada a tancar un dels seus negocis perquè no funciona
Notícia: Tamara Falcó reacciona a les acusacions contra Julio Iglesias: “No té bona pinta”
Comparteix
La tertuliana opina sobre l'escàndol que esquitxa l'exmarit de la seva mare en unes declaracions molt esperades
Notícia: Una psicòloga analitza com pot afectar a Tamara Falcó l’última decisió d’Iñigo
Comparteix
L'empresari tornarà a treballar de nit i això pot causar molts problemes en un matrimoni debilitat per culpa de la infidelitat anterior
Notícia: Crítiques a Tamara Falcó per aplaudir un estudi polèmic sobre l&#8217;avortament
Comparteix
La filla d'Isabel Preysler, obertament catòlica, s'ha mostrat a favor de l'última iniciativa de Vox

Comparteix

Icona de pantalla completa