Crítiques a Tamara Falcó per aplaudir un estudi polèmic sobre l’avortament

Tamara Falcó ha revolucionat El Hormiguero amb dues confessions personals que l’han col·locat al centre de la diana. La primera té a veure amb l’avortament, un tema que havia posat Pablo Motos sobre la taula per comentar l’última proposta del PP de l’Ajuntament de Madrid: “Volen informar les dones que vulguin interrompre l’embaràs sobre la síndrome postavortament que no existeix, ja que no té una categoria científica reconeguda”. Davant d’això, la filla d’Isabel Preysler esclatava com a bona catòlica: “Les tasses d’hospitalització per problemes de salut mental són més altes després d’avortaments induïts que en altres embarassos“.
“L’avortament ha estat associat amb diversos problemes de salut mental com l’hospitalització per trastorns psiquiàtrics, trastorns per consum de substàncies i intents de suïcidi. Així que la síndrome postavortament sí que té base científica“, ha prosseguit tot citant un estudi que hauria seguit 1,2 milions de mares durant 16 anys per comparar-les amb 28.000 dones que van avortar.
La seva companya de tertúlia, la Cristina Pardo, s’ha escandalitzat en sentir fer aquesta afirmació: “Aquests problemes poden succeir per un trauma posterior o una depressió, no tenen per què tenir a veure amb la síndrome de després d’avortar. Obligar les dones a informar-se d’una cosa que els experts diuen que no existeix és molt paternalista perquè sembla que les dones vagin a avortar d’una manera frívola”. De la mateixa manera, Juan del Val també ha carregat contra Tamara per llegir un estudi “que no és científic” perquè no està publicat a cap revista científica.
Aquest informe, en el que també s’escuda Vox, ha convençut Tamara que insistia que sí que és científic: “Pot ser ideològic, però hi ha estudis. No m’ho estic inventant, ho pots buscar“. Però els altres li donaven l’esquena: “La coartada que això és científic no val perquè el que estan fent aquí és ideològic, emmascaren la ideologia en aquest presumpte informe”. La marquesa ha prosseguit amb el seu discurs antiavortament: “Si jo anés a avortar i tingués menys de 25 anys, m’agradaria saber que tinc moltes més possibilitats. Jo tinc amigues que han desenvolupat seqüeles després d’avortar“. Però això tampoc no feia callar Juan del Val: “Jo també tinc amigues que tenen una depressió molt gran després de ser mares”.
Tamara Falcó dona detalls de les discussions que té amb Íñigo Onieva
En un altre moment de la nit, Tamara Falcó ha entrat al drap quan el presentador els ha preguntat com gestionen les discussions amb les seves parelles. Són d’enfrontar-se al conflicte directament o intenten deixar passar un temps per calmar-se abans? “Jo soc d’enfrontar els problemes fins a l’extenuació“, han coincidit Tamara i Juan del Val.
“Quina meravella poder adormir-se després d’una discussió, això és un altre nivell. Jo soc de les que insisteixen en la discussió fins que tot està solucionat“, ha afegit. Això de marxar a dormir sense haver-ho arreglat no ho contempla, pel que sembla.