Críticas a Tamara Falcó por apoyar estudio polémico sobre aborto

Tamara Falcó ha revolucionado El Hormiguero con dos confesiones personales que la han colocado en el centro de la diana. La primera tiene que ver con el aborto, un tema que había puesto Pablo Motos sobre la mesa para comentar la última propuesta del PP del Ayuntamiento de Madrid: «Quieren informar a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo sobre el síndrome postaborto que no existe, ya que no tiene una categoría científica reconocida». Ante esto, la hija de Isabel Preysler estallaba como buena católica: «Las tasas de hospitalización por problemas de salud mental son más altas después de abortos inducidos que en otros embarazos«.

«El aborto ha sido asociado con varios problemas de salud mental como la hospitalización por trastornos psiquiátricos, trastornos por consumo de sustancias e intentos de suicidio. Así que el síndrome postaborto sí que tiene base científica«, prosiguió citando un estudio que habría seguido a 1,2 millones de madres durante 16 años para compararlas con 28,000 mujeres que abortaron.

Su compañera de tertulia, la Cristina Pardo, se escandalizó al escuchar esta afirmación: «Estos problemas pueden suceder por un trauma posterior o una depresión, no tienen por qué estar relacionados con el síndrome después de abortar. Obligar a las mujeres a informarse de algo que los expertos dicen que no existe es muy paternalista porque parece que las mujeres van a abortar de una manera frívola». De la misma manera, Juan del Val también cargó contra Tamara por leer un estudio «que no es científico» porque no está publicado en ninguna revista científica.

Tamara Falcó indigna con lo que dice sobre el aborto | Antena 3

Este informe, en el que también se escuda Vox, ha convencido a Tamara que insistía en que sí es científico: «Puedes ser ideológico, pero hay estudios. No me lo estoy inventando, lo puedes buscar«. Pero los demás le daban la espalda: «La coartada de que esto es científico no vale porque lo que están haciendo aquí es ideológico, enmascaran la ideología en este supuesto informe». La marquesa prosiguió con su discurso antiaborto: «Si yo fuese a abortar y tuviese menos de 25 años, me gustaría saber que tengo muchas más posibilidades. Yo tengo amigas que han desarrollado secuelas después de abortar«. Pero eso tampoco hacía callar a Juan del Val: «Yo también tengo amigas que tienen una depresión muy grande después de ser madres».

Tamara Falcó da detalles de las discusiones que tiene con Íñigo Onieva

En otro momento de la noche, Tamara Falcó entró al tema cuando el presentador les preguntó cómo gestionan las discusiones con sus parejas. ¿Son de enfrentarse al conflicto directamente o intentan dejar pasar un tiempo para calmarse antes? «Yo soy de enfrentar los problemas hasta la extenuación«, coincidieron Tamara y Juan del Val.

«Qué maravilla poder dormirse después de una discusión, eso es otro nivel. Yo soy de las que insisten en la discusión hasta que todo está solucionado«, añadió. Eso de irse a dormir sin haberlo arreglado no lo contempla, por lo que parece.