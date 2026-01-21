Tamara Falcó ha quedado en evidencia y cientos de personas se están burlando de ella públicamente a través de las redes sociales. La hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón ha tenido un error de principiante que ha sacado a la luz que, de vez en cuando, se comenta a sí misma en los posts que hace en Instagram para hacer ver que tiene muchos seguidores. Esto lo hace desde perfiles falsos, se entiende, aunque en esta ocasión no se dio cuenta de que no había cambiado de cuenta y terminó escribiéndose un comentario positivo a sí misma a través de su perfil de Instagram. Y, claro, la gente se dio cuenta enseguida y las bromas en X (el antiguo Twitter) se multiplicaron rápidamente aunque ella lo borró pocos minutos después.

El caso es que la tertuliana comentó desde su perfil una publicación sobre una de sus apariciones públicas. En este comentario, escribió un halago a sí misma… ya que creía que lo hacía desde el perfil falso -y, aparentemente, perteneciente a un fan-: «Me encanta Tamara, muy simpática». Este error ha terminado revelando cuál es su truco para tener las redes llenas de feedback positivo, lo que ahora no nos creeremos fácilmente porque resulta divertido imaginarla gestionando un montón de cuentas falsas.

Tamara Falcó, pillada haciéndose un comentario bueno a sí misma | Instagram

Amigas, las cuentas B las carga en diablo. Si no mirad a Tamarita Falcó… 😂😂😂 pic.twitter.com/45l63V23Zu — David Insua (@SoyDavidInsua) January 18, 2026

Las mejores burlas al comentario positivo de Tamara Falcó hacia sí misma

Como era de esperar, han sido muchos los usuarios que han aprovechado este error de Tamara Falcó para reírse públicamente. Lo han hecho a través de comentarios muy divertidos y también de memes con los que demuestran que se han reído mucho al darse cuenta de este desliz de la socialité: «Escucha, por favor, ahora necesito saber cuál es la cuenta B de Tamara y leer todos sus comentarios«, decía uno. «Ella misma se responde, pobre«, «No puede ser«, «Me meo» o «Quizás es que hace como Aída Nizar y habla en tercera persona de sí misma, que somos unos malpensados» son algunos de los mensajes que han escrito sobre el tema.

Otros han sido más crueles y han usado la ironía para dejar claro que creen que no es una famosa muy lista. Por ejemplo, con comentarios como algunos tipo «siempre fue el lápiz menos afilado de su familia«, «Es tan y tan lista» o «las neuronas«.

Un error que ha hecho mucha gracia y que ahora hará que la gente mire las reacciones a sus comentarios de otra manera.