Tamara Falcó ha sido una de las invitadas del nuevo programa de Ana Milán en Cuatro, en el que han reflexionado sobre la espiritualidad también con Rosalía. En el caso de la hija de Isabel Preysler, su fe va aún más allá porque muchos la consideran la famosa que más hace por promocionar esta religión en televisión. En esta conversación, ha seguido esta tendencia y ha asegurado que su creencia le ha cambiado la vida: «La fe es creer en algo que no es material, como en mi caso que creo que Dios existe, que Jesús era Dios y que hay una realidad espiritual con una batalla constante entre el bien y el mal«.

«Es mucho más fácil amar cuando eres amado y eso a mí no me pasó hasta que conocí a Jesús. He conocido gente buena que era atea, pero creo que todos seremos juzgados en el amor. En mi caso, puedo decir que he experimentado miles de milagros«, ha soltado. De hecho, Tamara Falcó asegura que terminó perdonando a su marido después de la infidelidad que cometió precisamente por una experiencia paranormal que solo explica la fe: «Yo lo tenía bloqueadísimo en el teléfono, pero en los momentos en que lo echaba de menos, de repente, me llegaban sus mensajes«. No ha encontrado ninguna explicación lógica a que le pasara aquello, del mismo modo que también cree que acudir a misa la noche de Navidad fue clave en la reconciliación: «Sentí una paz tan grande… era el momento de perdonar y de ir con él a misa».

Y, de aquí, a otro detalle: «Ese día era el cumpleaños de la abuela de Íñigo, que le entregó una estampita de San Expedito que interpretamos como una señal. Él fue que era un milagro por el que había intercedido aquel santo». ¿Otro milagro? «Que se presentara en mi casa y mi cuñado no le diera un puñetazo«. No encontraban ninguna iglesia abierta, pero finalmente encontramos una y sintió que era «increíble«: «Es importante que alguien rece por ti para que tú comiences a ver señales».

Tamara Falcó también ha hablado de la familia, en un momento en que ha reconocido que tenía idealizados a sus padres y que aquello la marcó negativamente. «Dios sanó cosas en mi vida, heridas que había tenido desde pequeña o incomprensiones que había sentido. Gracias a la fe pude comprender mejor a mis padres y no juzgarlos«, ha explicado.

Con Isabel Preysler y Carlos Falcó habría tenido una relación de amor-odio: «Por una parte, no quería ser como ellos. Ahora bien, por otra ellos eran los que más me marcaban«. Conocer a Cristo le habría ayudado, dice, a cambiar su percepción hacia ellos. Y eso que en su familia no era fácil decir que eres creyente, ya que estaba «mal visto». Ella no ha hecho caso, eso queda claro.

Les perles de Tamara Falcó en l’última entrevista a televisió | Cuatro

Íñigo Onieva, con un ataque de corazón cuando pidió matrimonio a Tamara Falcó

Y sobre el marido también ha compartido, aunque eso lo ha hecho en El Hormiguero, un detalle bien curioso sobre el momento en que le pidió matrimonio. Estaban preparando la cena cuando, de repente, Tamara se dio cuenta de que a Íñigo le pasaba algo: «Empezó a ponerse supernervioso. Se arrodilló, sacó el anillo y, de repente, empezó a darle prácticamente un ataque de corazón«.

Su pareja comenzó a encontrarse fatal y tuvo que sentarse: «No me lo imaginaba así, la verdad, estaba nerviosísimo. Tuve que abanicarlo, lo acompañé al sofá y lo veía muy blanco. No era para tanto, pero recuerdo la situación como una de muy insólita», ha reconocido.

Tamara Falcó parla de la seva fe en una entrevista curiosa | Cuatro

Una entrevista completa que ha hecho gracia a los fans de la marquesa, que continúa sin ningún tipo de pelo en la lengua.