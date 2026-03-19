Tamara Falcó ha estat una de les convidades del nou programa d’Ana Milán a Cuatro, en el qual han reflexionat sobre l’espiritualitat també amb Rosalía. En el cas de la filla d’Isabel Preysler, la seva fe va encara més enllà perquè molts la consideren la famosa que més fa per promocionar aquesta religió a televisió. En aquesta conversa, ha seguit aquesta tendència i ha assegurat que la seva creença li ha canviat la vida: “La fe és creure en alguna cosa que no és material, com el meu cas que crec que Déu existeix, que Jesús era Déu i que hi ha una realitat espiritual amb una batalla constant entre el bé i el mal“.
“És molt més fàcil estimar quan ets estimat i això a mi no em va passar fins que vaig conèixer a Jesús. He conegut gent bona que era atea, però crec que tots serem jutjats en l’amor. En el meu cas, puc dir que he experimentat milers de miracles“, ha deixat anar. De fet, Tamara Falcó assegura que va acabar perdonant el seu marit després de la infidelitat que va cometre precisament per una experiència paranormal que només explica la fe: “Jo el tenia bloquejadíssim al telèfon, però en els moments en què el trobava a faltar, de sobte, m’arribaven els seus missatges“. No ha trobat cap explicació lògica a que li passés allò, de la mateixa manera que també creu que acudir a missa la nit de Nadal va ser clau en la reconciliació: “Vaig sentir una pau tan gran… era el moment de perdonar i d’anar amb ell a missa”.
I, d’aquí, a un altre detall: “Aquell dia era l’aniversari de l’àvia de l’Íñigo, que li va entregar una estampita de San Expedito que vam interpretar com un senyal. Ell va ser que era un miracle pel que havia intercedit aquell sant”. Un altre miracle? “Que es presentés a casa meva i el meu cunyat no li fes un cop de puny“. No trobaven cap església oberta, però finalment vam trobar una i va sentir que era “increïble“: “És important que algú resi de tu perquè tu comencis a veure senyals”.
Tamara Falcó també ha parlat de la família, en un moment en què ha reconegut que tenia idealitzat els pares i que allò va marcar-la negativament. “Déu va sanar coses a la meva vida, ferides que havia tingut des de petita o incomprensions que havia sentit. Gràcies a la fe vaig poder comprendre millor els meus pares i no jutjar-los“, ha explicat.
Amb Isabel Preysler i Carlos Falcó hauria tingut una relació d’amor-odi: “Per una part, no volia ser com ells. Ara bé, per una altra ells eren els qui més em marcaven“. Conèixer a Crist l’hauria ajudat, diu, a canviar la seva percepció cap a ells. I això que a la seva família no era fàcil dir que ets creient, ja que estava “mal vist”. Ella no hi ha fet cas, això queda clar.
Íñigo Onieva, amb un atac de cor quan va demanar matrimoni a Tamara Falcó
I sobre el marit també ha compartit, encara que això ho ha fet a El Hormiguero, un detall ben curiós sobre el moment en què va demanar-li matrimoni. Estaven preparant el sopar quan, de sobte, Tamara va adonar-se que a l’Íñigo li passava alguna cosa: “Va començar a posar-se supernerviós. Va agenollar-se, va treure l’anell i, de sobte, va començar a donar-li pràcticament un atac de cor“.
La seva parella va començar a trobar-se fatal i va haver de seure: “No me l’imaginava així, la veritat, estava nerviosíssim. Vaig haver de ventar-lo, el vaig acompanyar al sofà i el veia molt blanc. No era per tant, però recordo la situació com una de molt insòlita”, ha reconegut.
Una entrevista completa que ha fet gràcia als fans de la marquesa, que continua sense cap mena de pèl a la llengua.