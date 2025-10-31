El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Tamara Falcó i l’incident surrealista que ha tingut amb la Guàrdia Civil
Jennifer Navarro
31/10/2025 12:26

Tamara Falcó ha fet gràcia als teleespectadors d’El Hormiguero amb una anècdota que torna a demostrar que és tot un personatge. En aquest cas, ha tret a la llum el moment tierra trágame que ha viscut amb la Guàrdia Civil en una escena que podria haver acabat molt malament per a ella. “No em sembla tan il·lògic el que em va passar… Jo anava per a carretera i vaig saltar-me la sortida que havia d’agafar. Estava fent un canvi de sentit i, justament davant, vaig veure que estava la Guàrdia Civil. Era de nit, anaven molt lents i, llavors, com era de nit li vaig donar les llargues. I, és clar, em van aturar“.

Poca gent s’atreviria a fer llums llargs a la guàrdia Civil, però ella va fer-ho dues vegades. No creu que hagi fet res mal fet, insisteix: “No anaven prou ràpidament i vaig tornar a fer-ho. Els agents van baixar del cotxe i em van preguntar que què feia. Doncs els vaig dir la veritat, que anaven molt lents“.

Li van explicar que estava prohibit fer-ho perquè pot enlluernar l’altre conductor i ella, amb cara d’estupefacció, els hauria reconegut que no ho sabia: “De tota la vida he vist que a la carretera ho fas, si tens algú davant que va massa lent i això fa que es mogui cap a la dreta“.

Tamara Falcó confessa una anècdota divertida a El Hormiguero - Antena 3
Tamara Falcó confessa una anècdota divertida a El Hormiguero – Antena 3

No ho sabia, ha estat sense voler“, els hauria repetit. I sembla que va mostrar-se tan i tant innocent, que s’hauria salvat de la multa. O tindria a veure que sigui qui és? “Els va xocar tant que jo no ho sabés, que em van deixar anar“, ha revelat. Els companys no s’ho creien i han destacat la seva innocència extrema.

Tamara Falcó

