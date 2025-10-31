Tamara Falcó y su incidente surrealista con la Guardia Civil

Tamara Falcó ha divertido a los telespectadores de El Hormiguero con una anécdota que vuelve a demostrar que es todo un personaje. En este caso, ha sacado a la luz el momento tierra trágame que ha vivido con la Guardia Civil en una escena que podría haber terminado muy mal para ella. «No me parece tan ilógico lo que me pasó… Iba por carretera y me salté la salida que tenía que tomar. Estaba haciendo un cambio de sentido y, justo delante, vi que estaba la Guardia Civil. Era de noche, iban muy lentos y, entonces, como era de noche les di las largas. Y, claro, me detuvieron«.

Poca gente se atrevería a dar luces largas a la Guardia Civil, pero ella lo hizo dos veces. No cree que haya hecho nada malo, insiste: «No iban lo suficientemente rápido y volví a hacerlo. Los agentes bajaron del coche y me preguntaron qué hacía. Pues les dije la verdad, que iban muy lentos«.

Le explicaron que estaba prohibido hacerlo porque puede deslumbrar al otro conductor y ella, con cara de estupefacción, les habría reconocido que no lo sabía: «De toda la vida he visto que en la carretera lo haces, si tienes a alguien delante que va demasiado lento y eso hace que se mueva hacia la derecha«.

Tamara Falcó confessa una anècdota divertida a El Hormiguero – Antena 3

«No lo sabía, ha sido sin querer«, les habría repetido. Y parece que se mostró tan y tan inocente, que se habría salvado de la multa. ¿O tendría que ver que sea quien es? «Les chocó tanto que yo no lo supiera, que me dejaron ir«, ha revelado. Los compañeros no se lo creían y han destacado su extrema inocencia.