L’error que demostra que Tamara Falcó s’afalaga a si mateixa a Instagram 
Jennifer Navarro
21/01/2026 16:06

Tamara Falcó ha quedat en evidència i centenars de persones s’estan mofant d’ella públicament a través de les xarxes socials. La filla d’Isabel Preysler i el marquès de Griñón ha tingut una equivocació de principiant que ha tret a la llum que, de tant en tant, es comenta a si mateixa en els posts que fa a Instagram per fer veure que té molts seguidors. Això ho fa des de perfils falsos, s’entén, encara que en aquesta ocasió no s’ha adonat que no havia canviat de compte i s’ha acabat escrivint un comentari positiu a si mateixa a través del seu perfil d’Instagram. I, és clar, la gent se n’ha adonat de seguida i les bromes a X (l’antic Twitter) s’han multiplicat ràpidament encara que ella l’ha acabat esborrant pocs minuts després.

La cosa és que la tertuliana ha comentat des del seu perfil una publicació sobre una de les seves aparicions públiques. En aquest comentari, ha escrit un afalagament a si mateixa… ja que creia que ho feia des del perfil fals -i, aparentment, pertanyent a un fan-: “M’encanta Tamara, molt simpàtica“. Aquest error ha acabat revelant quin és el seu truc per tenir les xarxes plenes de feedback positiu, el que ara no ens creurem fàcilment perquè resulta divertit imaginar-la gestionant un munt de comptes falsos.

Tamara Falcó, enxampada fent-se un comentari bo a si mateixa - Instagram
Tamara Falcó, enxampada fent-se un comentari bo a si mateixa | Instagram

Les millors mofes al comentari positiu de Tamara Falcó cap a si mateixa

Com era d’esperar, han estat molts els usuaris que han aprofitat aquesta errada de Tamara Falcó per riure-se’n públicament. Ho han fet a través de comentaris molt divertits i també de mems amb què demostren que s’han rigut molt en adonar-se d’aquesta relliscada de la socialité: “Escolta, si us plau, ara necessito saber quin és el compte B de Tamara i llegir tots els seus comentaris“, deia un. “Ella mateixa es respon, pobra“, “No pot ser“, “Em pixo” o “Potser és que fa com Aída Nizar i parla en tercera persona de si mateixa, que som uns malpensats” són alguns dels missatges que han escrit sobre el tema.

D’altres han estat més cruels i han fet servir la ironia per deixar clar que creuen que no és una famosa gaire llesta. Per exemple, amb comentaris com alguns tipus “sempre va ser el llapis menys afilat de la seva família“, “És tan i tan llesta” o “les neurones“.

Un error que ha fet molta gràcia i que ara farà que la gent es miri les reaccions als seus comentaris d’una altra manera.

