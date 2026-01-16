El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Tamara Falcó reacciona a les acusacions contra Julio Iglesias: "No té bona pinta"
Jennifer Navarro
16/01/2026 10:04

Julio Iglesias ha emès un comunicat urgent un parell de dies després de fer-se públiques les denúncies contra ell de dues extreballadores, que asseguren que va abusar sexualment d’elles mentre treballaven a les seves mansions del Carib. El cantant s’ha defensat públicament, és clar, ha dit que tot és “absolutament fals” i ha lamentat que “mai” no havia vist “tanta maldat“. Les seves exparelles han manifestat la seva “sorpresa” per aquests testimonis, que el dibuixen com un monstre i un autèntic depredador sexual. Ara, l’última reacció ha estat la de Tamara Falcó durant la seva aparició setmanal a El Hormiguero.

Li han volgut preguntar l’opinió sobre aquest espinós tema, ja que Julio Iglesias era el marit de la seva mare abans que comencés a sortir amb el seu pare. El coneix bé i hi ha tractat durant molts anys, evidentment. Doncs bé, què ha dit l’aristòcrata sobre el tema? Sorprenentment, ha reconegut que no és un moment fàcil per a la família: “Estic d’acord que no té bona pinta, sobretot perquè, sigui veritat o no, hi ha un dany gegantí amb un dany reputacional ja fet“.

“Hi ha una investigació oberta, però per a mi continua sent el tiet Julio i, a més, és el pare dels meus germans”, ha dit. Això sí, de qualsevol de les maneres, reconeix que és “gravíssim i tristíssim” tot el que s’està dient sobre ell. No s’ha mullat tant com l’Ana Obregón, per exemple, que ha acusat les extreballadores de “mentir” i “endur-se diners” a canvi d’aquestes històries. En el seu cas, ha optat per la prudència i ha obert la porta a que pugui ser veritat tot el que expliquen aquestes dones.

Què ha dit Tamara Falcó sobre les acusacions contra Julio Iglesias - Antena 3
Què ha dit Tamara Falcó sobre les acusacions contra Julio Iglesias? | Antena 3

Primeres paraules de Julio Iglesias després de les acusacions d’agressió sexual

Com dèiem, Julio Iglesias ha emès un comunicat en què es pronuncia per primera vegada sobre l’escàndol que l’assenyala directament. En aquest escrit, que ha compartit a través del seu perfil d’Instagram, nega totes les acusacions i deixa caure que ha posat el tema en mans dels seus advocats perquè és conscient que s’ha de defensar amb totes les de la llei: “Nego haver abusat, coaccionat o faltat al respecte a cap dona. Aquestes acusacions són absolutament falses i em causen una gran tristesa“, diu en unes declaracions que aprofita per posar en dubte el seu testimoni i, també, per dir que no poden sortir-ne més perquè “mai” no ha comès uns actes així.

Aquesta és la seva versió, és clar, i ara seran els tribunals els qui decidiran si donen credibilitat a les històries d’aquestes dues dones que s’han atrevit a aixecar la veu contra un dels artistes espanyols més internacionals. Ell, per la seva banda, les deixa de mentideres públicament: “Mai no havia sentit tanta maldat, però encara em queden forces perquè la gent conegui tota la veritat i defensar la meva dignitat davant d’un greuge tan greu“.

Julio Iglesias Tamara Falcó

