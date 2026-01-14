Reacció polèmica de les exparelles de Julio Iglesias a les acusacions contra ell

Julio Iglesias serà investigat per la Fiscalia de l’Audiència Nacional després de la publicació d’un testimoni esfereïdor de dues extreballadores, que l’han acusat públicament d’haver-les vexat i agredit sexualment diverses vegades mentre va durar el seu contracte laboral. L’exitós cantant ha estat el protagonista indiscutible de la premsa aquest dimarts, el que ha donat ales als diferents mitjans a buscar reaccions del seu entorn.
Ni ell ni cap membre de la seva família ha volgut pronunciar-se sobre el tema, però sí que ho han fet algunes de les seves exparelles més famoses. Ens referim a Isabel Preysler, Ana Obregón i Makoke que han dit la seva aquestes últimes hores.
Isabel Preysler, “en xoc” per les acusacions contra el pare dels seus fills grans
Isabel Preysler, que va estar casada amb Julio Iglesias i que té amb ell tres fills, no s’ha pronunciat directament sinó que ha estat parlant amb alguns periodistes. Sandra Alado, per exemple, ha pogut saber que la socialité està “totalment en xoc” davant d’aquestes acusacions contra ell. Estem parlant d’agressions sexuals, bufetades, tocaments… una sèrie d’actituds masclistes i denunciables que el mostren com un autèntic depredador: “Isabel Preysler està profundament impactada“.
Com era d’esperar, però, ha deixat clar que no s’ho esperava i que “aquest no és el Julio que ella coneix”: “El Julio que ell coneix es comporta com un senyor amb els treballadors, amb les dones i amb els amics“. El cantant, per la seva banda, estaria “preocupat” per l’impacte internacional que tindrà aquest testimoni.
Makoke es pronuncia sobre les acusacions d’agressió sexual a Julio Iglesias
Makoke, per la seva banda, va mantenir una aventura amb Julio Iglesias en el seu moment que li ha donat ales per comentar el tema com a persona relacionada amb ell. N’ha parlat obertament en el programa de Telecinco en el que col·labora, quan ha insistit que a ella també la sorprèn perquè quan va coincidir amb ell fa 40 anys el cantant era “com un príncep blau“.
“La tònica general de les persones que hem estat amb ell és que estem en estat de xoc i no ens ho creiem per la relació que hem tingut amb ell, ja que no hem vist aquesta versió del Julio que expliquen aquestes noies“, assegura. Ella en primera persona el va veure interactuar amb les noies que treballaven en el servei domèstic de la seva mansió: “Recordo una cuinera dominicana i el clima que vaig veure sempre era molt familiar i gens hostil, hi havia bon rotllo amb elles i sempre hi havia cachondeo“.
Ella mai no va viure assetjament per part seva, encara que reconeix que la diferència d’edat era molt impactant perquè ella tenia només 19 anys i ell, 46: “A mi em va enganxar la seva cavallerositat, que em portava en avió privat… Era com Pretty Woman i tot supermeravellós”. Sí que recorda, però, alguns comentaris una mica possessius: “Em preguntava què havia fet o amb qui havia sortit. No era una possessió malaltissa, però sí que era possessiu“. Ara bé, com a cap sempre el va veure “impol·lut”: “Érem deu noies i sempre ens va tractar amb molt de respecte i sense cap sortida de to”.
Ana Obregón defensa Julio Iglesias enmig de la polèmica
Si bé les altres dues han defensat Julio Iglesias, cap d’elles no ha estat tan contundent com ho ha estat Ana Obregón. Ella, que mai no ha tingut problemes a dir barbaritats en directe, ha arribat a acusar les denunciants d’haver cobrat a canvi de fer aquestes acusacions: “Quants diners han cobrat a canvi?“, ha deixat anar de manera bastant roïna.
Ha sobtat molt sentir-la defensar-lo amb contundència, ja que el testimoni de les dues extreballadores és molt fort i des del reportatge s’assegura que hi ha proves que corroboren aquest infern: “Dieu que teniu proves, però em podeu dir quines proves són més enllà del que elles expliquen? Com heu investigat tant, alguna cosa tindreu…“, ha etzibat davant dels periodistes que han estat parlant amb elles.
La tensió era evident, ja que clarament no se les creu: “De les quinze persones que han treballat amb ell amb les qui heu parlat, només dues han dit que passava això, no?”. Davant d’això, fins i tot Sonsoles Ónega ha hagut d’intervenir: “A veure, si l’hem convidat és perquè ens parli de la informació que publiqui el seu mitjà i no per qüestionar-ho”.
Tres exparelles de Julio Iglesias que es mostren sorpreses davant d’aquestes acusacions i que indignen l’audiència, que es posiciona amb les denunciants.