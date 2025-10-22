Isabel Preysler dispara contra Julio Iglesias en unes memòries explosives

Avui ha estat un dia gran per a Isabel Preysler. Després de mesos al forn, avui arriben a les llibreries les seves memòries. Als 75 anys i després de tota una vida protagonitzant titulars, s’ha decidit a explicar la seva veritat. A La meva història vertadera, la reina de la premsa rosa es mostra transparent sobre les seves relacions amoroses i nega alguns dels rumors que l’han perseguit des de fa moltes dècades. El que més cridava l’atenció? Saber què diria dels seus anys amb Julio Iglesias, el pare dels seus tres fills grans.
Era un secret de domini públic que el cantant l’enganyava, unes infidelitats que haurien estat constants al llarg de tot el seu matrimoni. Ara, per primera vegada, s’ha sincerat de debò sobre com va viure aquella història. Un dels titulars? Que va casar-se amb ell perquè va quedar-se embarassada, no perquè volgués o estigués preparada.
“Probablement, jo sigui una de les dones que més ha plorat en la seva boda“, ha revelat. Pocs s’esperaven que s’obrís en canal sobre aquest tema, però les declaracions han estat impactants: “Als vint anys, començava la meva independència i la meva llibertat al Madrid dels anys 70. Per a mi, tot allò era un món nou ple de diversions i aventures. El matrimoni i la maternitat no entraven en els meus plans”, diu clarament. No obstant això, va quedar-se embarassada: “Julio i jo seríem pares i, en aquella època, no existia una altra possibilitat que la de celebrar aquell matrimoni precipitat que, se suposava, uniria les nostres vides per sempre“.
Per què no va funcionar la història d’amor d’Isabel i Julio Iglesias?
Isabel Preysler va adonar-se aviat que, aquella relació, no duraria tota la vida. De fet, relata aquí què va passar exactament amb detalls que mai no havia explicat: “Amb l’objectiu de complaure’l, vaig oblidar-me de mi mateixa i vaig convertir-me en el seu ideal de dona. La meva aspiració era aportar-li tranquil·litat i que la nostra relació no interferís en la seva feina. Això va fer que el món de Julio s’anava eixamplant i el meu s’anava reduint a les quatre parets de la nostra casa”.
Isabel Preysler va casar-se amb Carles Falcó dos anys després de la separació de Julio Iglesias i ara explica per què va demanar la nul·litat matrimonial: “Carlos va animar-me a demanar-la quan feia un any que sortíem junts. Ell volia que ens casséssim, així que vam anar junts a Brooklyn perquè sabíem que allà els tràmits eren més fàcils i ràpids que a Roma“. La mare d’Isabel Preysler va enfadar-se moltíssim amb ella, explica, ja que era “més papista que el Papa” i estava totalment en contra de la nul·litat: “Mai no va acceptar-ho i vaig estar dos anys separada d’ella per aquest tema i també perquè adorava a Julio”.
Isabel Preysler confessa que Julio Iglesias li va reconèixer que l’enganyava
En un altre moment del llibre, Isabel Preysler treu a la llum com va ser el moment en què va confessar a Julio Iglesias que sabia que l’enganyava amb altres dones: “Li vaig dir que ho sabia i, encara que mantenia l’esperança que ell m’ho negués tot i em digués que no fes cas als rumors, no va ser així. Entre nosaltres va instal·lar-se un silenci incòmode. Va mirar-me, va abaixar la vista i va reconèixer que tot era veritat. Vaig quedar-me sense forces ni veu. Aquella nit ja no va dormir a casa“. Boom.
Hi ha altres parts del llibre en què parla una mica millor de Julio Iglesias, però no són gaire extenses. Què diu en aquest sentit? Reconeix que va viure moments “molt feliços” i “inoblidables” amb ell, ja que de la seva mà va deixar enrere l’adolescència i la immaduresa. Ara que han passat molts anys de la seva separació, en guarda un record millor: “Amb el pas dels anys, aquell amor s’ha transformat en admiració i estima mútua. Els nostres tres fills ens han mantingut i ens mantindran units. Si algun dia ens necessitem, ens tindrem l’un a l’altre“.
De fet, diu que, malgrat tot, tornaria a casar-se amb ell: “No ho faria com ho vam fer en aquell moment, però sí que volíem casar-nos. El problema és que érem molt joves, tot va precipitar-se i no estàvem preparats cap dels dos“. Les memòries han donat molt més de si, així que caldrà desgranar el seu contingut a poc a poc.