La tradició de Vargas Llosa i Isabel Preysler que ara ell fa amb una altra

Mario Vargas Llosa està esprement al màxim el seu primer estiu sense Isabel Preysler. No podem dir que estigui gaudint de la solteria, ja que tot apunta al fet que s’ha reconciliat amb la seva ex. Els fills van insistir-li bastant, també públicament, que ella era realment la dona de la seva vida. Al llarg del seu matrimoni de més de dues dècades, el premi Nobel li hauria posat les banyes amb unes quantes dones. Ella sempre li hauria perdonat, també ara després de la relació llarga que ha mantingut amb la famosa. I ara que tornen a estar junts, què estan fent?

En les últimes setmanes s’han deixat veure junts en diverses ocasions i han aparegut fonts properes a ells que diuen que s’han tornat “inseparables”. Ara mateix estarien junts a Marbella, ciutat en la qual s’han allotjat amb el seu fill Álvaro. Fins ara, cada estiu Mario Vargas Llosa tenia la tradició d’acudir a aquesta ciutat per sotmetre’s a diversos tractaments estètics amb Isabel Preysler. Ara hauria recuperat aquesta afició i l’hauria volgut compartir amb la seva parella actual, segons informa la revista Lecturas. Els haurien vist en una clínica molt prestigiosa, la mateixa a la qual havia anat amb la socialité.

L’exdona de Mario Vargas Llosa torna a perdonar-li una infidelitat

Aquests no són els primers dies d’estiu que passen junts. Durant el mes de juliol els fotògrafs els van captar a Sicília en companyia dels fills que tenen en comú, unes vacances en les quals sembla que l’antic matrimoni no s’ha separat ni un moment. Els fills estan encantats amb aquesta reconciliació, sobretot perquè havien perdut molt el contacte amb el pare mentre sortia amb Isabel Preysler (a qui han assenyalat directament com a la culpable d’això). Ara la família torna a estar unida, després de les banyes i infidelitats.

Mario Vargas Llosa reapareix després de la reconciliació amb l’ex | Europa Press

I què fa Isabel Preysler mentrestant? Aquest estiu només se l’ha vist en la boda de la seva filla, de Tamara Falcó. A partir d’aquí, ni rastre ni cap fotografia seva en banyador a la platja. Si està tancada a casa o si ha optat per la discreció encara és una incògnita. No deu fer-li gaire gràcia veure el seu ex de la mà de l’antiga dona poc després de la seva separació, això segur. No ha fet cap declaració al respecte i és poc probable que ho faci, per això.