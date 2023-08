La tradición de Vargas Llosa e Isabel Preysler que ahora él hace con otra

Mario Vargas Llosa está exprimiendo al máximo su primer verano sin Isabel Preysler. No podemos decir que esté disfrutando de la soltería, ya que todo apunta al hecho de que se ha reconciliado con su ex. Los hijos le insistieron bastante, también públicamente, que ella era realmente la mujer de su vida. A lo largo de su matrimonio de más de dos décadas, el premio Nobel le habría puesto los cuernos con unas cuantas mujeres. Ella siempre le habría perdonado, también ahora después de la relación larga que ha mantenido con la famosa. Y ahora que vuelven a estar juntos, ¿qué están haciendo?

En las últimas semanas se han dejado ver juntos en varias ocasiones y han aparecido fuentes próximas a ellos que dicen que se han vuelto «inseparables». Ahora mismo estarían juntos en Marbella, ciudad en la que se han alojado con su hijo Álvaro. Hasta ahora, cada verano Mario Vargas Llosa tenía la tradición de acudir en esta ciudad para someterse a varios tratamientos estéticos con Isabel Preysler. Ahora habría recuperado esta afición y lo habría querido compartir con su pareja actual, según informa la revista Lecturas . Los habrían visto en una clínica muy prestigiosa, la misma a la que había ido con la socialité .

La ex mujer de Mario Vargas Llosa vuelve a perdonarle una infidelidad

Estos no son los primeros días de verano que pasan juntos. Durante el mes de julio los fotógrafos los captaron en Sicilia en compañía de los hijos que tienen en común, unas vacaciones en las que parece que el antiguo matrimonio no se ha separado ni un momento. Los hijos están encantados con esta reconciliación, sobre todo porque habían perdido mucho el contacto con el padre mientras salía con Isabel Preysler (a quien han señalado directamente como la culpable de esto). Ahora la familia vuelve a estar unida, después de los cuernos e infidelidades.

Mario Vargas Llosa reaparece después de la reconciliación con su ex | Europa Press

¿Y qué hace Isabel Preysler mientras tanto? Este verano solo se le ha visto en la boda de su hija, de Tamara Falcó. A partir de aquí, ni rastro ni ninguna fotografía suya en bañador en la playa. Si está cerrada en casa o si ha optado por la discreción, todavía es una incógnita. No debe hacerle mucha gracia ver a su ex de la mano de la antigua mujer al poco de su separación, esto seguro. No ha hecho ninguna declaración al respeto y es poco probable que lo haga, por eso.