Isabel Preysler hace públicas las cartas más íntimas que recibía de Vargas Llosa

Las memorias de Isabel Preysler están haciendo correr ríos de tinta. Se han publicado hoy mismo, pero nadie habla de otra cosa y son muchos los fragmentos del libro que están dejando a la gente con la boca abierta. Después de sacar a la luz la verdad más incómoda sobre las infidelidades de Julio Iglesias, también podemos analizar todo lo que ha dicho sobre el final de su historia con Mario Vargas Llosa.

Pocos esperaban que naciera esta pareja tan curiosa, formada por la reina de la prensa rosa y el Premio Nobel de Literatura, y aún menos que estuvieran ocho años juntos. El amor entre ellos terminó y la sorpresa fue mayúscula cuando el peruano comenzó a hablar mal de ella en público. ¿Qué había pasado aquí? Enseguida la olvidó y, no solo eso, sino que despreció su relación. Pues bien, ahora tenemos la versión de una Isabel Preysler claramente dolida que ha querido dar un golpe sobre la mesa de manera contundente.

¿Qué le decía Mario Vargas Llosa a Isabel Preysler en las cartas que le enviaba?

¿Que Vargas Llosa pone en entredicho que realmente se amaran tanto? Pues ella publica las cartas de amor más íntimas que le envió a lo largo de su relación. En estas memorias, queda claro que el escritor estuvo muy enamorado de ella y que, de la misma manera, se lo hacía saber. A través de ocho cartas manuscritas, la socialité muestra «la realidad» de su relación. ¿La última carta? La que le envió cuando rompieron, en la que le pedía que recogiera sus cosas de casa: «No pude despedirme de él antes de su muerte y tampoco me lo habría permitido su familia«, llega a espetar. Mal rollo.

En este recopilatorio epistolar, podemos leer cuatro cartas de los primeros años juntos, cuatro más de los últimos años y una novena, escrita por Isabel, en la que confiesa los motivos de la ruptura. Y Isabel Preysler no se corta, teniendo en cuenta que lo acusa de haber protagonizado escenas de celos «infundados», «fuera de lugar» y que daban «incluso vergüenza». En la carta de despedida, además, le reprocha ser «un maleducado» con todas las letras: «Lo que hace realmente imposible la convivencia es la mala educación y tú lo eres mucho», adelantan en la revista ¡Hola! que ha tenido acceso a las memorias antes de su publicación.

Isabel Preysler revela la veritat de la seva ruptura amb Mario Vargas Llosa | Europa Press

«Mi casa no es un hotel en el que las personas vienen y van sin tener en cuenta a los demás. Yo no soportaré tus idas y venidas sin una explicación. Te fuiste de casa una vez después de una escena de celos, pero te acogí cuando decidiste volver. Esta ha sido la segunda vez que lo has hecho, pero no habrá una tercera. Envía a alguien a recoger todas tus cosas. Tu comportamiento ha sido totalmente inaceptable«, le reprochaba ella en el último mensaje. Se había publicado esta información, la que se acaba de confirmar de boca de ella.

Isabel Preysler explica por qué rompió con el Premio Nobel de Literatura

La familia de Vargas Llosa ha dejado verde a Isabel Preysler y la ha acusado de hacerlo «muy desgraciado», pero ella se defiende en este libro: «Él fue muy feliz y, con estas cartas de amor que me escribía, espero que el lector saque sus conclusiones«. Y, realmente, es cierto que queda más que claro que estaba enamorado de ella. En estos mensajes de amor, podemos leer al escritor diciéndole cosas bonitas. ¿Entre ellas? Auténticas joyas como «Jamás imaginé que me harías tanta falta, que en tan poco tiempo te convertirías en alguien tan imprescindible y querido en mi vida«, «Nunca he estado tan seguro sobre nada como lo estoy contigo. Te amo y nada me haría más feliz que pasar todo lo que me queda de vida a tu lado, adorándote y procurando hacerte feliz«, «Qué revolución has causado en mi vida, amor mío» o «Cada día descubro en ti cosas bonitas, delicadas y pequeños detalles que me llenan de admiración y felicidad».

Pero también hay frases más subidas de tono: «Te amo mucho y hoy te doy un beso, en cámara lenta, en tus orejas, tus hombros, las manos y pies» y «Parece que hayan pasado siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo el latido de tu corazón. Esta noche me reuniré contigo y te diré cosas bonitas y dulces al oído mientras te hago el amor» son dos ejemplos que ha querido compartir con todos, pero debe haber de aún más fuertes.

Isabel Preysler ha presentat avui les seves memòries | Europa Press

Sobre el final de su relación, más allá del ataque de celos que tuvo en las afueras de un hotel en una fiesta a la que los invitaron, destaca otros motivos. Isabel Preysler reconoce que los últimos años no fueron tan bonitos como los primeros, ya que las cosas entre ellos al final no tenían «nada que ver» con lo que fueron al principio. La rutina les hizo daño, así como esos celos infundados del escritor. Todo ello, unos detalles que ayudan a entender un poco más qué pasó entre ellos.