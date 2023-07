Reconciliació de Mario Vargas Llosa i l’ex: junts en un viatge romàntic

Mario Vargas Llosa i la mare dels seus fills, Patricia, s’haurien donat una segona oportunitat. El seu matrimoni va acabar de molt males maneres després de trenta anys junts, ja que el premi Nobel li hauria estat infidel amb Isabel Preysler. Els tres fills que tenen en comú haurien fet la creu a la socialité per aquest motiu i l’han criticat moltíssim des que es confirmés la seva ruptura amb l’escriptor. Ara que Vargas Llosa està solter, s’hauria deixat cuidar per l’ex una altra vegada. Hi ha reconciliació?

Poc abans de saber-se que havia trencat amb Isabel Preysler, van captar junts Vargas Llosa i Patricia en un viatge secret. Poc després de la ruptura amb Preysler, l’antic matrimoni va deixar d’amagar aquesta bona sintonia i ara continuaria presumint de bona relació. Van reprendre el contacte i els viatges, així com les reunions amb els seus fills.

La revista Lecturas ha preguntat al seu entorn què hi ha de cert en aquests rumors que parlen obertament del renaixement del seu amor: “No sé si la descriuríem com una reconciliació o no, però és cert que estan passant bastant de temps junts des que la relació amb Isabel Preysler va acabar”.

Mario Vargas Llosa es retroba amb l’ex al Perú | Twitter

Reconeixen que Patricia ha tornat a la vida i la rutina de l’escriptor, una proximitat que podria derivar en el ressorgiment de la seva relació: “No ens toca a nosaltres dir si aquesta relació és romàntica o d’una altra natura, però el més important és que el clan familiar s’ha restablert després de trencar-se, en certa manera, durant set anys”.

Mario Vargas Llosa i Patricia passen l’estiu junts i amb els fills

L’exmatrimoni hauria passat uns dies a Sicilia amb els fills i alguns dels seus nets. Després passaran uns dies a Madrid, en els quals diuen que també voldrien veure’s. Davant d’aquesta reconciliació, els fills estarien encantats. Cal recordar que haurien fet l’impossible per motivar la ruptura del pare amb Isabel Preysler perquè volien que tornés amb la mare.

Patricia Llosa li havia perdonat unes quantes infidelitats a Vargas Llosa, però aquella amb Isabel Preysler no l’hauria pogut oblidar perquè ell va voler apostar per la relació amb la famosa. Fonts familiars diuen que ella el perdonava perquè sabia que, poc després de marxar amb l’amant, sempre volia tornar a casa als seus braços. El temps li ha acabat donant la raó una altra vegada.

Mario Vargas Llosa podria haver tornat amb l’ex | Europa Press

Pilar Eyre manté que Mario Vargas Llosa continua enamorat d’Isabel Preysler, una teoria que no se sosté si s’acaba confirmant la reconciliació amb l’ex.