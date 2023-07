Els secrets de la vida de Juan Urdangarin, el fill gran d’Iñaki i Cristina

Juan Urdangarin és el gran dels quatre fills d’Iñaki i Cristina de Borbó. El primogènit, de gairebé 24 anys, va graduar-se de l’escola privada de Ginebra a la qual han anat els seus germans i, des de llavors, ha estat fent diferents voluntariats. Se sabia poca cosa més sobre ell fins ara, que Vanitatis ha preguntat al seu entorn més proper a què es dedica exactament i on viu. La premsa creia que residia a Madrid sempre que no estava fora de la mà d’alguna ONG, com quan va marxar amb els jesuïtes a Cambodja. Doncs sembla que no és així, ja que ara se sap que comparteix pis a Londres amb un parell d’amics: “La seva vida és molt tranquil·la. Treballa, surt a prendre alguna cosa, fa activitats culturals, algun viatge i poca cosa més”.

Acaba de sortir a la llum que el noi va fer un any sabàtic quan va acabar el Batxillerat, moment en què va marxar a l’Índia i a Cambodja per cooperar amb una ONG. Allà va fer de voluntari durant bastant de temps, fins que va traslladar-se al Regne Unit per estudiar Relacions Internacionals en una prestigiosa universitat a dues hores de Londres. Tres anys després, va començar a fer voltes pel món i expliquen que ha viscut en diversos llocs. Finalment, va optar per instal·lar-se definitivament a Londres i allà fa una vida “tranquil·la, discreta, secreta i totalment anònima“.

A Londres treballa en una entitat de cooperació internacional, una feina similar a la que ha fet la seva mare Cristina com a directora de projectes de cooperació arreu del món. En el cas de Juan, ha treballat amb diverses ONG i una d’elles va parlar meravelles de la feina que va fer com a voluntari: “Està molt compromès amb els seus estudis i ens ha demanat que el voluntariat estigui associat amb les relacions internacionals que estudia. S’enfoca, li agrada i treballa amb intensitat”. Què va fer amb ells? Un informe sobre la tornada de les escoles sud-americanes de manera digital durant la pandèmia que els va agradar tant que van acabar contractant-lo. El contracte no va durar molts mesos, ja que va voler tornar a l’estranger.

Juan Urdangarin ha acudit a les últimes cites familiars | Europa Press

Com és el caràcter de Juan Urdangarin?

I sobre el seu caràcter què se sap? En les aparicions públiques que ha fet sempre se l’ha vist callat i seriós, el que la gent del seu voltant relaciona amb la seva timidesa. Diuen que és el més introvertit dels quatre germans, però també un dels més estimats: “És un noi sensible, amb un cor enorme, admirat i estimat pels germans i cosins, generós i bolcat amb la família”. També li agrada l’esport com a la resta de la família, fins al punt que volia ser esquiador professional però els pares li van dir que preferien que estudiés una carrera.

D’ell també s’havia dit que ho havia passat malament a l’Institut, ja que era adolescent quan va esclatar el cas Nóos i va rebre mofes dels companys: “Va patir pressions, burles, atacs, insults i exclusió social a l’escola”.

Juan Urdangarin, amb dos dels seus germans | Europa Press

A poc a poc va filtrant-se més informació dels germans Urdangarin, el que permet saber com són en la intimitat els nets de Joan Carles de Borbó.