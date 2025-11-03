Les fotos de Juan Urdangarin i la parella que posen fi als rumors

Juan Urdangarin ha estat, històricament, el més discret dels quatre fills de Cristina de Borbó. D’ell s’han publicat detalls sobre la seva vida a Londres, sí, però sempre ha costat que la gent en parlés o que ell deixés anar alguna petita pista al respecte. L’últim que s’havia dit? Que compartia pis amb un noi amb qui mantindria una relació sentimental, una informació que mai no va confirmar-se. Doncs bé, ara tots aquells rumors sobre la seva orientació sexual queden enrere perquè els paparazzi l’han captat fent-se petons pel carrer amb una noia.
El més gran dels germans té parella, una noia amb qui ha trobat l’amor a la capital anglesa. La seva vida allà és del més normal, ja que comparteix pis, va en transport públic i intenta passar desapercebut. No obstant això, els fotògrafs saben qui és i això ha servit a la revista ¡Hola! per publicar en exclusiva les primeres imatges de l’aristòcrata amb la parella. El noi, que treballa en una empresa vinculada a la sostenibilitat i la innovació, surt amb aquesta noia des de fa una mica menys d’un any.
La relació està molt consolidada, diuen a la revista, i les fotos ho fan pensar perquè se’ls veu fer-se petons i abraçar-se amb complicitat mentre riuen per Chelsea. Els han vist prendre un cafetó en un carrer comercial i, després, sopant en un restaurant hindú.
Què se sap de la nova parella de Juan Urdangarin?
Ja se sap com es diu, Sophia Khan, i també que va néixer al Canadà. Estudiant de la prestigiosa universitat ST Andrews, té un màster en desenvolupament sostenible i gestió. Ha passat poc des que es captessin aquestes fotos, però la revista ja ha pogut saber que la noia ha viscut a Indonèsia per fer una instrucció que l’ha ajudat a ser instructora de Pilates al seu temps lliure.
Abans, va treballar en l’hostaleria a Toronto. I ara treballa com a team executive de la E1 Series, el campionat de llanes elèctriques. És aquí on ha conegut el Juan, precisament, a l’empresa on treballa ell. Companys de feina i amb les mateixes passions, aquesta és una història d’amor de fa uns mesos que confien que duri molt més.
Ara seran molts els periodistes que intentaran saber més detalls d’aquesta relació. Coneixen les respectives famílies? Què en pensa Cristina de Borbó de la jove? Tots els seus fills tenen parella, ara mateix, així que haurà de treure unes quantes cadires el dia de Nadal si les convida a totes.