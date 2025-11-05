Per què va marxar d’Espanya Juan Urdangarin? Filtren el motiu real

Juan Urdangarin ha estat un dels protagonistes de la premsa rosa d’aquesta setmana perquè, per primera vegada, hem pogut posar cara a una de les seves parelles. El fill gran d’Iñaki i Cristina de Borbó havia estat envoltat de rumors, històricament, sobre la seva orientació sexual perquè deien que compartia pis amb un noi amb qui, segons algunes fonts, mantindria una relació amorosa. Aquesta versió s’havia negat des de dins de la Zarzuela i ara perd pes perquè els fotògrafs l’han captat, pel carrer, fent-se petons i carícies amb una companya de feina canadenca d’origen indi. No deu estar gaire content que s’hagin publicat aquestes instantànies amb aquesta noia anomenada Sophia Khan, ja que sempre ha estat molt hermètic pel que fa a la seva vida privada. De fet, acaba de saber-se per què va voler marxar a viure fora d’Espanya realment i té a veure amb aquest desig de passar desapercebut.
El director de la revista Lecturas explica que el jove aristòcrata, el més tímid dels quatre germans, va tenir claríssim des de ben petit que no volia aprofitar el seu cognom per tenir repercussió mediàtica. Tant és així, que hauria decidit que faria l’impossible per mantenir una vida discreta i allunyada del focus. El primer pas? Marxar ben lluny de Madrid per evitar que els paparazzi tinguessin fàcil seguir els seus moviments i, per tant, compartir aquesta informació als mitjans de comunicació.
En primer lloc, va estar estudiant a l’escola internacional de Ginebra. I, després, va demanar als pares que l’enviessin a la Universitat d’Essex al Regne Unit per estudiar Relacions Internacionals i Comerç durant tres anys. Ara mateix, treballa en una empresa d’embarcacions elèctriques on hauria conegut la seva parella actual fa més d’un any. Molt feliç amb la vida a Londres, allà gaudiria d’una vida social “envejable” i ben envoltat “als cercles de l’alta esfera de la ciutat”.
Juan Urdangarin va fugir d’Espanya quan van condemnar el pare
Però tornant al tema, per què va decidir estudiar a l’estranger i no en una universitat espanyola? Juan Urdangarin va marxar d’Espanya perquè va haver-hi un moment en què a la família se’ls insultava i ell era el més gran, així que “s’adonava de tot”. No volia que la premsa estigués a sobre d’ell per la situació que estava passant la família en aquell moment. Era conscient que quedar-se a Espanya no era la millor opció per tot el que havia d’afrontar amb el pare condemnat per corrupció, així que va preferir “desentendre’s de tot i volar a Londres”.
Allà resideix amb un anonimat total, diuen. El noi només viatja al nostre país per als esdeveniments familiars i per donar suport al seu germà Pablo durant els partits més difícils, de fet, així que continua sense moltes ganes de passar temps per aquí.
Amb Sophia Khan hi ha “petons, amor i fotos amb la família d’ella” amb els qui ja es coneixen. “Treballen a Londres a la mateixa empresa i no seria d’estranyar que acabem tenint anunci de boda aviat”, ha deixat anar el director de la revista. El noi té 26 anys, així que encara és jove, però ja tindria ganes de formalitzar les coses amb una noia que el té ben feliç.