Juan Urdangarin, el net que no ha acceptat l’ajuda de Joan Carles de Borbó

Juan Urdangarin és un dels fills més desconeguts de Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin. D’ell només se sap que és qui més va patir amb l’esclat del cas Nóos i l’empresonament del pare, ja que és el més gran dels quatre fills i els companys d’escola ja eren prou grans per adonar-se de què havia passat. S’ha sabut que va patir assetjament a classe, de fet, i que va marxar fora d’Espanya tan bon punt va poder. Ell va ser el primer en fer voluntariat de la mà d’una ONG de jesuïtes, amb els quals va treballar durant tot un any a Cambodja i a l’Índia. La carrera universitària de Relacions Internacionals la va fer al Regne Unit, a més a més.

Ara viu a Londres perquè és aquí on ha trobat feina. Actualment, treballa per a l’empresa del gendre de José María Aznar, relacionada amb el motor i la Fórmula E, en la qual executa tasques que tenen a veure amb la difusió del cotxe elèctric. Aquesta no havia estat la seva primera opció, per això, ja que en un principi s’hauria presentat a les proves per poder treballar a l’Expo dels Emirats Àrabs del 2022. El seu avi, Joan Carles de Borbó, s’hauria ofert a aprofitar la seva experiència a la zona per ajudar-lo a obtenir una feina allà. El noi, però, s’hauria negat a acceptar aquest favor.

Juan Urdangarin no va acceptar l’ajuda de l’avi i no va aconseguir la feina

Vanitatis ha pogut saber que Juan Urdangarin es va postular per a una feina que l’avi podria haver-li aconseguit fàcilment gràcies als seus contactes. L’emèrit espanyol ja vivia a Abu Dhabi en aquella època, així que li hauria estat encara més fàcil. Juan va negar-se, però, i li va deixar ben clar que no volia que intercedís per ell: “No, avi, vull aconseguir les coses per mi mateix”, li hauria dit.

De què treballa Juan Urdangarin? | Europa Press

Joan Carles de Borbó ha ofert la seva ajuda als nets | Europa Press

Sense la influència de l’avi, però, no va ser seleccionat i mai no el van trucar. Això no ha impedit que continuï amb la idea d’intentar trobar feina pel seu compte sense haver de recórrer a aquesta ajuda: “Vol començar des de baix per agafar consciència de què és una feina, els horaris, les responsabilitats i tot el que està relacionat amb el món laboral”.

En cas de ser cert, quedaria palès que es tracta del net més humil de tots els Borbons… sobretot si el comparem amb d’altres com la Victoria Federica influencer o Froilán, amb una feina que ha obtingut directament gràcies a una trucada de l’avi.