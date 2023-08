Froilán no té la mare molt contenta. Darrerament semblava que les coses havien millorat entre ells, sobretot des que la infanta espanyola l’enviés a Abu Dhabi lluny de les festes i els titulars escandalosos. L’avi, Joan Carles de Borbó, va aconseguir-li una bona feina en una empresa petroliera que és propietat d’un emir amb qui té diversos negocis. El jove ha estat vivint en un pis de luxe -pagat per l’empresa- i ha cobrat molts diners. Ara està a punt de canviar de ciutat perquè li han assignat un projecte nou, que formi part de l’organització d’una cimera internacional important que tindrà lloc el pròxim mes de desembre a Dubai.

Quin és el problema, doncs? Tenint en compte que als Emirats Àrabs tindria una boníssima feina i una bona vida, de què es queixa? Diuen fonts properes a ell que “no està a gust” i que no ha volgut viure allà en cap moment. De fet, cal recordar que va filtrar-se que hauria tingut una discussió fortíssima amb Elena de Borbó perquè estava en contra d’aquest trasllat. Finalment hauria acceptat que havia de marxar, però continua sense voler estar allà i així ho hauria manifestat: “Continua sent un país desconegut en el qual no compta amb amistat ni amb la vida que té a Madrid”.

Froilán no vol tornar a Abu Dhabi i això té enfadada la seva mare

“Froilán se sent sol en aquell país i no està acostumat a aquesta sensació, la qual no viu massa bé”, diuen. Aquest estiu ha estat envoltat dels seus amics en unes vacances eternes entre Amsterdam i Marbella, de fet. Després d’aquests dies amb amics i família, s’hauria adonat que és aquesta la vida que vol i no la d’haver d’estar lluny treballant: “Froilán es mostra reticent a tornar als Emirats Àrabs després de les vacances i aquest rebuig a tornar-hi ha provocat un altre problema entre Elena i el seu fill“.

Froilán i Elena, a Abu Dhabi amb Joan Carles de Borbó | Europa Press

El noi és major d’edat i, en principi, podria tenir dret a decidir què vol fer amb la seva vida. Això sembla que no acaba de funcionar així a dins de la família reial, ja que la mare i l’avi l’haurien forçat a marxar cap allà contra la seva voluntat. El noi hauria de reincorporar-se al seu lloc de feina aviat, tenint en compte que encara tindrien moltes coses abans de la celebració de la cimera.

Les coses entre ells no estarien gaire calmades i Elena hauria decidit marxar de vacances tota sola a Cantàbria. Ni tan sols ha coincidit amb el fill, a qui no voldria ni veure després dels maldecaps que continua donant-li ara que creia que el tenia lluny i controlat. Si Froilán decideix engegar-ho tot a rodar o no ho sabrem d’aquí a pocs dies.