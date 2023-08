Froilán no tiene a su madre muy contenta. Últimamente parecía que las cosas habían mejorado entre ellos, sobre todo desde que la infanta española lo enviara a Abu Dabi lejos de las fiestas y los titulares escandalosos. El abuelo, Juan Carlos de Borbón, le consiguió un buen trabajo en una empresa petrolera que es propiedad de un emir con quien tiene varios negocios. El joven ha estado viviendo en un piso de lujo -pagado por la empresa- y ha cobrado mucho dinero. Ahora está a punto de cambiar de ciudad porque le han asignado un proyecto nuevo, que forme parte de la organización de una cumbre internacional importante que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en Dubai.

¿Cuál es el problema, pues? Teniendo en cuenta que en los Emiratos Árabes tendría un buenísimo trabajo y una buena vida, ¿de qué se queja? Dicen fuentes próximas a él que «no está a gusto» y que no ha querido vivir allí en ningún momento. De hecho, hay que recordar que se filtró que habría tenido una discusión fuertísima con Elena de Borbón porque estaba en contra de este traslado. Finalmente habría aceptado que tenía que irse, pero continúa sin querer estar allá y así lo habría manifestado: «Continúa siendo un país desconocido en el que no cuenta con amistad ni con la vida que tiene en Madrid».

Froilán no quiere volver a Abu Dabi y esto tiene enfadada a su madre

«Froilán se siente solo en aquel país y no está acostumbrado a esta sensación, la que no vive demasiado bien», dicen. Este verano ha estado rodeado de sus amigos en unas vacaciones eternas entre Ámsterdam y Marbella, de hecho. Después de estos días con amigos y familia, se habría dado cuenta de que es esta la vida que quiere y no la de tener que estar lejos trabajando: «Froilán se muestra reticente a volver a los Emiratos Árabes después de las vacaciones y este rechazo a volver ha provocado otro problema entre Elena y su hijo«.

Froilán y Elena, en Abu Dabi con Juan Carlos de Borbón | Europa Press

El chico es mayor de edad y, en principio, podría tener derecho a decidir qué quiere hacer con su vida. Esto parece que no acaba de funcionar así adentro de la familia real, ya que la madre y el abuelo lo habrían forzado a marchar hacia allí contra su voluntad. El chico tendría que reincorporarse a su lugar de trabajo pronto, teniendo en cuenta que todavía tendrían muchas cosas antes de la celebración de la cumbre.

Las cosas entre ellos no estarían muy calmadas y Elena habría decidido marchar de vacaciones sola a Cantabria. Ni siquiera ha coincidido con su hijo, a quien no querría ni ver después de los quebraderos de cabeza que continúa dándole ahora que creía que lo tenía lejos y controlado. Si Froilán decide dejarlo todo o no lo sabremos de aquí a pocos días.