Cristina de Borbón, de vacaciones en Grecia por un sorprendente motivo

Cristina de Borbón no ha acudido en Mallorca, una ausencia que ha extrañado porque todo el mundo daba por hecho que este sería el verano de los reencuentros familiares. Sofía de Grecia había convencido a su hijo por tal que invitara a su hermana después de muchos años sin hacerlo, pero la infanta española habría declinado la invitación. Se puede pensar que ha actuado con cabeza para evitarse una situación incómoda, ya que debe ser plenamente consciente que, en realidad, el hermano no la quería allí. Pues bien, ahora acaba de salir a la luz cuál sería el motivo real del no de Cristina.

La ex de Iñaki Urdangarin ha cambiado las Islas Baleares por Grecia y ha convertido este en su destino vacacional. Y no ha ido para disfrutar de sus aguas cristalinas, sino para reunirse con algunos familiares a quienes quería pedir consejo. Monarquía Confidencial asegura que Cristina ha sido estos días con su primo Pablo de Grecia, quien lo ha alojado en un momento complicado para ella.

El objetivo de la Borbón era que el primo le aconsejara sobre qué tiene que hacer en el divorcio con Iñaki Urdangarin. Hay que recordar que las negociaciones continúan en pausa porque no se ponen de acuerdo en cuanto a la compensación económica que exige el ex duque de Palma. Él quiere que Cristina le pase un dinero mensual para ayudarlo a mantener la casa y a pagar los gastos que generen las visitas de los hijos cuando lo vayan a ver. ¿El problema? Que también exige que le pague una seguridad privada que él considera «imprescindible» mientras que ella no cree que sea necesaria.

Cristina de Borbón no quiere mantener la nueva pareja de Iñaki Urdangarin | Europa Press

Cristina e Iñaki Urdangarin no se ponen de acuerdo en el divorcio

Y aquí siguen, un año y medio de la separación, sin los papeles firmados. Cristina está desesperada y, por eso, habría pedido ayuda a su primo: «Es una situación complicada para ella porque, principalmente, lo que quiere es velar por el bienestar de sus hijos. La firma se ha demorado porque ambos no llegan a un entendimiento económico que es clave para cerrar esta etapa», dicen fuentes próximas.

Iñaki Urdangarin exige dinero a Cristina de Borbón | Europa Press

Cristina no está dispuesta a pagar los gastos de una casa en la que sabe que acabará viviendo la nueva pareja de Iñaki: «Sufragar la escolta y la residencia donde se establezca Iñaki con Ainhoa Armentia es algo a lo que ella no está dispuesta. Cristina no tiene que mantener nadie. Se separarán y cada uno tendrá que seguir su vida como pueda». Eso sí, del mismo modo dicen que podría ser que finalmente acabara cediendo porque «la remueve» ver «la precaria situación» de su ex y podría estar dispuesta a abonarle una cantidad mensual que le ayudara.