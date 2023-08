Cristina de Borbó, de vacances a Grècia per un sorprenent motiu

Cristina de Borbó no ha acudit a Mallorca, una absència que ha estranyat perquè tothom donava per fet que aquest seria l’estiu de les retrobades familiars. Sofia de Grècia havia convençut el seu fill per tal que convidés la seva germana després de molts anys sense fer-ho, però la infanta espanyola hauria declinat la invitació. Es pot pensar que ha actuat amb cap per evitar-se una situació incòmoda, ja que deu ser plenament conscient que, en realitat, el germà no la volia allà. Doncs bé, ara acaba de sortir a la llum quin seria el motiu real del no de Cristina.

L’ex d’Iñaki Urdangarin ha canviat les Illes Balears per Grècia i ha convertit aquest en el seu destí vacacional. I no hi ha anat per gaudir de les seves aigües cristal·lines, sinó per reunir-se amb alguns familiars als qui volia demanar consell. Monarquía Confidencial assegura que Cristina ha estat aquests dies amb el seu cosí Pablo de Grècia, qui l’ha allotjat en un moment complicat per a ella.

L’objectiu de la Borbó era que el cosí l’aconsellés sobre què ha de fer en el divorci amb Iñaki Urdangarin. Cal recordar que les negociacions continuen en pausa perquè no es posen d’acord pel que fa a la compensació econòmica que exigeix l’exduc de Palma. Ell vol que Cristina li passi uns diners mensuals per ajudar-lo a mantenir la casa i a pagar les despeses que generin les visites dels fills quan el vagin a veure. El problema? Que també exigeix que li pagui una seguretat privada que ell considera “imprescindible” mentre que ella no creu que sigui necessària.

Cristina de Borbó no vol mantenir la nova parella d’Iñaki Urdangarin | Europa Press

Cristina i Iñaki Urdangarin no es posen d’acord en el divorci

I aquí segueixen, un any i mig de la separació, sense els papers signats. Cristina està desesperada i, per això, hauria demanat ajuda al seu cosí: “És una situació complicada per a ella perquè, principalment, el que vol és vetllar pel benestar dels seus fills. La signatura s’ha demorat perquè ambdós no arriben a una entesa econòmica que és clau per tancar aquesta etapa”, diuen fonts properes.

Iñaki Urdangarin exigeix diners a Cristina de Borbó | Europa Press

Cristina no està disposada a pagar les despeses d’una casa en la qual sap que acabarà vivint la nova parella d’Iñaki: “Sufragar l’escorta i la residència on s’estableixi Iñaki amb Ainhoa Armentia és quelcom al que ella no està disposada. Cristina no ha de mantenir ningú. Se separaran i cadascú haurà de seguir la seva vida com pugui”. Això sí, de la mateixa manera diuen que podria ser que finalment acabés cedint perquè “la remou” veure “la precària situació” del seu ex i podria estar disposada a abonar-li una quantitat mensual que l’ajudés.