Sofia evita la retrobada amb Letícia i marxa corrents de Mallorca

Sofia de Grècia ha marxat corrents de Mallorca poques hores després que hi arribés Letícia. És coneguda per tothom la mala relació que existeix entre elles, però aquesta fuga ha cridat molt l’atenció. Des de la Casa Reial s’han afanyat a intentar justificar la curiosa absència de l’emèrita justament quan havia de coincidir amb la seva jove. Com? Tot assegurant que la dona de Joan Carles de Borbó s’havia compromès a assistir a l’acte commemoratiu del 30è aniversari de la mort del rei Balduí de Bèlgica, el que tindrà lloc avui a Granada. Quina casualitat…

Sembla que, finalment, no coincidirà tant amb Felip, Letícia i les nenes com es creia. De fet, encara no se sap si té previst tornar a Mallorca després d’aquest viatge a Andalusia o si optarà per retornar a Madrid i deixar intimitat a la família reial. No està previst que acudeixi a la recepció a les autoritats de les Illes Balears del pròxim 3 d’agost, un acte al qual fallarà per primera vegada si fem cas de l’agenda reial que surt publicada online.

En els darrers anys, Letícia i Sofia havien actuat la mar de bé durant les vacances a Mallorca. Sortien a passejar juntes per mercats artesanals i se les veia sopar en família a restaurants del port… Enguany, sembla que no hi haurà res de tot això. I aquesta mala maror, en un estiu en què es deia que l’emèrita havia organitzat una gran reunió amb els seus tres fills. Sobtava que realment haguessin acceptat aquesta foto familiar amb Elena i Cristina, una informació que ara es desmenteix des de Lecturas. La revista ha pogut saber que aquests plans no arribaran a dur-se a terme.

Letícia reapareix a Mallorca radiant i sense la sogra al costat

Letícia, ben feliç per haver-se tret de sobre la sogra, ha aparegut totalment radiant en la clausura de l’Atlàntica Mallorca Film Festival. El look ha rebut moltíssims aplaudiments, amb un vestit d’Uterqüe preciós, espardenyes daurades amb la bossa a joc i arracades noves.

La monarca espanyola va arribar a l’illa acompanyada de les dues filles, les qui encara no s’han deixat veure públicament. Està previst que avui mateix surti a la llum el primer posat familiar de l’estiu, una foto en què només estaran els quatre que volen que es vegin.