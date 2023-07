Malú ha concedit la primera entrevista després de la ruptura amb Albert Rivera, unes declaracions que revelen què pensa sobre la seva carrera musical i la seva situació personal. La cantant ha tornat als escenaris després d’encadenar unes quantes baixes mèdiques i no pot estar més contenta. El programa Socialité de Telecinco ha emès part de la conversa que ha mantingut abans de sortir a actuar al Festival Starlite de Marbella. La sorpresa? Que se sinceri d’una manera inusual per a ella, sempre gelosa de la vida personal.

“Des de la maduresa i la perspectiva que tinc avui, penso que podria haver fet moltes altres coses millor. Soc com soc i soc qui soc per tots els meus grans errors i els meus grans encerts al llarg de la meva vida”, ha deixat anar. Aquí fa referència clarament a la Malú més personal, una dona que sap que no sempre ha pres la millor decisió.

En aquest atac de sinceritat, també reconeix que no ha travessat una bona època: “La meva gran batalla ha estat la d’estar en pau amb mi mateixa. Aquí t’adones que havia de respirar i prendre aire perquè a mi m’estava destrossant i m’estava menjant. Necessitava parar i estar amb mi mateixa“.

Malú reconeix que també ha viscut moments macos

S’havia dit que Malú podria estar enviant dards i missatges enverinats a Albert Rivera en els seus concerts, sobretot des que es fes viral un gest amb el qual semblava que li estava fent la botifarra. Això sí, per les seves paraules sembla que no guarda molt rancor: “Mirar cap enrere és maco i tens aquests records i totes les coses que has fet, amb moments tan increïbles“.

Malú podria estar enfadada amb Albert Rivera | Telecinco

Ara que s’ha separat i ha tornat a la feina, no sap com seran els següents mesos i això l’atabala una mica: “Sempre fa més por mirar cap endavant i pensar en el futur i tot el que vindrà, en com encarar-ho. Una de les coses que més vertigen em dona és això, mirar cap al futur”, diu. Una entrevista que sorprèn i que dona ales a pensar que podria parlar sobre el tema més endavant.