Albert Rivera i Malú han trencat després de quatre anys junts i una filla en comú. S’havia especulat molt amb aquesta ruptura, però no ha estat fins ara que comencen a saber-se els detalls reals que expliquen com és la relació entre ells ara que han deixat de ser parella. Hi ha tan mal rotllo entre ells com diuen? La premsa rosa està perseguint l’antic líder de Ciutadans i això ha permès que sigui captat amb dues dones en aquestes primeres setmanes com a solter. Fonts properes a ell neguen que estigui gaudint de la vida boja, per això. Què hi ha de cert i com està la situació en aquests moments?

La primera versió, filtrada per un amic de la cantant, assegurava que s’havien separat per culpa del desgast de la convivència. Entre ells, hi hauria “estima i respecte” i la seva seria una relació “fabulosa i cordial” sense arribar a parlar a totes hores.

Aquesta explicació quadra amb les últimes informacions sobre ells, d’aquesta mateixa setmana, quan diversos testimonis asseguraven haver-los vist sopant junts amb la filla i la mare de Malú en un restaurant d’hamburgueses. Continuen fent àpats en família, senyal que les coses entre ells estan prou bé. Però no només això, sinó que El Español afirma que l’exparella es veu “amb bastant freqüència” i que tindrien pensat passar uns dies de vacances junts amb la nena aquest mes d’agost.

Albert Rivera, còmplice amb una dona misteriosa | Telecinco

Malú reapareix després de la ruptura amb Albert Rivera | Europa Press

És cert que Albert Rivera està gaudint de la vida de solter amb un munt de cites? Sembla que no o, almenys, el seu entorn més proper ho nega taxativament: “Ell riu de totes aquestes notícies. Està centrat en la feina i d’amors no vol saber res, de moment”.

Malú, enfadada amb Albert Rivera? La botifarra que així ho fa pensar

Mentre els seus amics insisteixen en què ha quedat bona sintonia entre ells després de la ruptura, els fans continuen sense creure-s’ho. Prova d’això són els centenars de missatges que s’han publicat a Twitter en els quals destaquen un gest que hauria tingut Malú en el seu últim concert. De què es tracta? Han assenyalat un moment en el qual se la veu fer la botifarra mentre canta un tema d’amor, senyal que alguns creuen que podria estar fent al seu ex.

QUE ACABO DE VER pic.twitter.com/8mfaXTans3 — bel (@fromthebr0nx) July 23, 2023

D’altres demanen seny i treuen pes a aquesta teoria conspiranoica, ja que insisteixen en què és habitual veure-la fer això en les seves actuacions. Si va dirigida a ell o no, és probable que no ho sabem mai.