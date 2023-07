Albert Rivera confessa com està després de la ruptura amb Malú

Albert Rivera ha fet referència a la seva situació després de la ruptura amb Malú per primera vegada. Ara que s’ha confirmat que han engegat camins per separat, l’exlíder de Ciutadans ha lamentat que la premsa l’estigui perseguint amb insistència. Ell mai no ha parlat de la seva vida privada i diu que tampoc no ho farà ara, encara que ha confirmat que està “molt bé” després de la separació.

“És la quarta vegada que em perseguiu en pocs dies. Tirareu a la gent, no em seguiu per les escales. He parlat amb vosaltres a Sevilla, ara aquí, ahir en un altre esdeveniment… Jo estic molt bé. No he fet declaracions sobre la meva vida i tampoc no ho faré ara. Entenc que és la vostra feina i que ho intenteu, però no participo d’això i no diré res”, assegura davant dels micròfons d’Europa Press.

Com és la relació actual entre Malú i Albert Rivera després de la separació?

Alguns amics de la parella sí que han donat més detalls de la separació. El Español, per exemple, ha pogut saber com van ser els últims dies junts i com va gestionar-se el trasllat d’Albert Rivera, que ha abandonat la casa familiar. Els amics més íntims ja han estat informats de la decisió que han pres, pocs dies abans que ell marxés de casa: “Malú no estava a casa, i tampoc a Madrid, quan ell va estar recollint les coses. Volia facilitar els seus tràmits del trasllat“.

Albert Rivera parla per primera vegada de la ruptura amb Malú | Europa Press

Diuen que actualment ell està vivint sol, però que visita la casa amb molta freqüència. Com és la relació entre ells? “No tenen una relació fabulosa i no parlen a totes hores, però hi ha cordialitat”. Tenen una filla petita en comú, així que sembla evident que hauran de continuar veient-se i comunicant-se encara que només sigui pel seu benestar.