Albert Rivera confiesa cómo está después de la ruptura con Malú

Albert Rivera ha hecho referencia a su situación después de la ruptura con Malú por primera vez. Ahora que se ha confirmado que han iniciado caminos por separado, el exlíder de Ciudadanos ha lamentado que la prensa le esté persiguiendo con insistencia. Él nunca ha hablado de su vida privada y dice que tampoco lo hará ahora, aunque ha confirmado que está «muy bien» después de la separación.

«Es la cuarta vez que me perseguís en pocos días. Tiraréis a la gente, no me sigáis por las escalas. He hablado con vosotros en Sevilla, ahora aquí, ayer en otro evento… Yo estoy muy bien. No he hecho declaraciones sobre mi vida y tampoco lo haré ahora. Entiendo que es vuestro trabajo y que lo intentéis, pero no participo de esto y no diré nada», asegura ante los micrófonos de Europa Press .

¿Cómo es la relación actual entre Malú y Albert Rivera después de la separación?

Algunos amigos de la pareja sí que han dado más detalles de la separación. El Español , por ejemplo, ha podido saber cómo fueron los últimos días juntos y cómo se gestionó el traslado de Albert Rivera, que ha abandonado la casa familiar. Los amigos más íntimos ya han sido informados de la decisión que han tomado, pocos días antes de que él marchara de casa: «Malú no estaba en casa, y tampoco en Madrid, cuando él estuvo recogiendo las cosas. Quería facilitar sus trámites de la mudanza«.

Albert Rivera habla por primera vez de la ruptura con Malú | Europa Press

Dicen que actualmente él está viviendo solo, pero que visita la casa con mucha frecuencia. ¿Cómo es la relación entre ellos? «No tienen una relación fabulosa y no hablan a todas horas, pero hay cordialidad». Tienen una hija pequeña en común, así que parece evidente que tendrán que continuar viéndose y comunicándose, aunque solo sea por su bienestar.