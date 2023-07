Críticas feroces contra Íñigo Onieva en televisión: «Todo tú es oscuridad»

Íñigo Onieva ha recibido por todas partes desde que se filtrara que había engañado a Tamara Falcó varias veces. Infiel, mentiroso, en el paro y desagradable con la prensa; parece que el chico lo tiene todo por ser criticado en televisión. La última a decirle de todo ha sido María Patiño, la presentadora de Telecinco, que ha cargado contra él en Socialité durante el fin de semana. ¿Y a qué venía este ataque? Se ha hablado mucho de la reacción furibunda que ha tenido el chico ante las cámaras cuando le preguntaban sobre el presunto robo de las joyas del casamiento de Tamara, una noticia que ha desmentido.

Se decía que tres hombres que se hacían pasar por guardias civiles habían parado el vehículo en que se trasladaban las joyas que llevaría Tamara Falcó a la boda, las que habían robado cuando quedan pocos días para el enlace. Pues resulta que no eran los pendientes que llevará ella puestas, sino un detalle que habían encargado para las invitadas.

María Patiño, muy critica con la actitud de Íñigo Onieva con la prensa

María Patiño ha querido criticar a Íñigo por los comentarios feos que este ha dedicado a la prensa, a quienes acusa de mentir sin cesar: «Mi sorpresa es que Íñigo, cuando habla con la prensa ayer, deja claro que se desvincula del robo porque no han robado las joyas de Tamara y, entonces, le es igual. ¡Cuando son joyas de un muestrario que iban para invitados de su boda! Esta falta de solidaridad me parece nefasta. Ya lo he dicho todo».

A la presentadora le indigna que Íñigo Onieva se queje de la persecución de la prensa, ya que él es lo primero que se aprovecha: «Hay una cosa muy sencilla en esta vida. Tú te pagas tu boda, sales a la portada de la revista ¡ Hola! , vivos el enlace en la máxima intimidad y ya verás que nadie te persigue. Pero aquí queremos sopa y teta en la boca».

María Patiño carga contra Íñigo Onieva | Telecinco

«Solo le diré una cosa a Íñigo. Todo en tú es oscuro, eres oscuro todo tú. Primero solo era un beso con otra, pero después han aparecido otras deslealtades que resulta que le ha explicado a Tamara. Dice que había dejado el trabajo, cuando resulta que le habían echado. Después sería socio del Café Gijón y ellos lo niegan. Este chico muestra una ambigüedad respecto a su vida laboral y sentimental que realmente no entiendo y esto no sé si forma parte de un psicópata o no, pero sé que forma parte de una persona que no es sincera«, ha proseguido en un ataque televisado.