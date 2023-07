Aparece otra amante de Íñigo poco antes de la boda con Tamara Falcó

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casarán el próximo 8 de julio, una boda que ha estado rodeada de polémica desde el principio. Hay que recordar que el empresario puso los cuernos a la hija de Isabel Preysler y que esto hizo que cancelaran su compromiso, pero sorprendentemente le perdonó y se reconciliaron poco después.

Faltan pocos días para la ceremonia que los unirá como marido y mujer, pero ni siquiera esto ha impedido que aparezcan informaciones sobre más infidelidades que presuntamente se habrían cometido en el pasado. Una mujer que trabaja de Policía Nacional ha concedido unas declaraciones a Estado de alarma , en las que ha explicado que estuvieron juntos en un lavabo de la discoteca en el que coincidieron y después en casa de Tamara cuando ellos ya se habían reconciliado: «Me invitó en casa de la hija de Isabel Preysler y me dijo que tenía que irme antes de las diez de la mañana porque era cuando vendía la mujer de la limpieza».

«Yo me enamoré«, asegura. Además, dice que tiene pruebas que demuestran esta aventura y que no fue cosa de una noche, sino que la historia se alargó varios días: «Me pidió el Instagram y estuvimos hablando por allí». Eso sí, reconoce que él le decía que no podían estar juntos.

Habla otra amante de Íñigo Onieva | Estado de alarma

El mismo Íñigo se habría puesto en contacto con un periodista del programa en aquel momento para decir que este tema pertenece al pasado y que Tamara ya lo sabía: «Todo está perdonado y olvidado», habría asegurado. De hecho, desde Telecinco se ha dicho que ya les habían avisado que saldría este testimonio a la luz.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva imponen una prohibición a los invitados de la boda

Ahora vuelven a criticarlos porque se ha sabido que han impuesto una condición a los invitados que no les ha gustado nada. Quieren proteger la exclusiva que han vendido a una revista y, por este motivo, no quieren que publiquen fotografías del interior de la finca en las redes sociales. La única manera de conseguirlo es quitar los teléfonos móviles cuando entren a la capilla, estará totalmente prohibido tenerlo en la mano.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva vuelven a estar rodeados de polémica | Europa Press