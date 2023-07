Crítiques ferotges contra Íñigo Onieva a televisió: “Ets fosc tot tu”

Íñigo Onieva ha rebut per totes bandes des que es filtrés que havia enganyat Tamara Falcó diverses vegades. Infidel, mentider, a l’atur i desagradable amb la premsa; sembla que el noi ho té tot per ser criticat a televisió. L’última a dir-li de tot ha estat María Patiño, la presentadora de Telecinco, que ha carregat contra ell a Socialité durant el cap de setmana. I a què venia aquest atac? S’ha parlat molt de la reacció furibunda que ha tingut el noi davant les càmeres quan li preguntaven sobre el presumpte robatori de les joies del casament de Tamara, una notícia que ha desmentit.

Es deia que tres homes que es feien passar per guàrdies civils havien aturat el vehicle en què es traslladaven les joies que portaria Tamara Falcó a la boda, les que havien robat quan queden pocs dies per a l’enllaç. Doncs resulta que no eren les arracades que durà ella posades, sinó un detall que havien encarregat per a les convidades.

María Patiño, molt critica amb l’actitud d’Íñigo Onieva amb la premsa

María Patiño ha volgut criticar Íñigo pels comentaris lletjos que aquest ha dedicat a la premsa, als qui acusa de mentir sense parar: “La meva sorpresa és que Íñigo, quan parla amb la premsa ahir, deixa clar que es desvincula del robatori perquè no han robat les joies de Tamara i, llavors, li és igual. Quan són joies d’un mostrari que anaven per a convidats de la seva boda! Aquesta falta de solidaritat em sembla nefasta. Ja ho he dit tot”.

A la presentadora li indigna que Íñigo Onieva es queixi de la persecució de la premsa, ja que ell és el primer que se n’aprofita: “Hi ha una cosa molt senzilla en aquesta vida. Tu et pagues la teva boda, surts a la portada de la revista ¡Hola!, vius l’enllaç en la màxima intimitat i ja veuràs que ningú no et persegueix. Però aquí volem sopa i teta a la boca”.

María Patiño carrega contra Íñigo Onieva | Telecinco

“Només li diré una cosa a Íñigo. Tot en tu és fosc, ets fosc tot tu. Primer només era un petó amb una altra, però després han aparegut altres deslleialtats que resulta que li ha explicat a Tamara. Diu que havia deixat la feina, quan resulta que l’havien fet fora. Després seria soci del Café Gijón i ells ho neguen. Aquest noi mostra una ambigüitat respecte a la seva vida laboral i sentimental que realment no entenc i això no sé si forma part d’un psicòpata o no, però sé que forma part d’una persona que no és sincera“, ha prosseguit en un atac televisat.