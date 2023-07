Tres homes que es feien passar per guàrdies civils de paisà van atracar aquest dijous els dos joiers que duien les joies del casament de Tamara Falcó i Íñigo Onieva. Segons han informat fonts policials a Europa Press, els dos joiers de Valladolid van ser assaltats a l’A-6, a l’altura del municipi de Las Rozas. Els atracadors eren professionals que els van apuntar amb una pistola i amenaçar amb una destral perquè els joiers els entreguessin les joies. Es van fer passar per guàrdies civils de paisà per donar-los l’alto i fer-los entrar a una via de servei de l’autopista. Tot va passar cap a les 21:35 hores, a l’altura del quilòmetre 24 de l’A-6, o el que és el mateix, al terme municipal de Las Rozas.

Falcó no està tenint sort amb el seu enllaç: després del vestit, les joies

Els dos germans joiers, un home i una dona, es van desviar a una via de servei i allà van ser atracats. Els van robar joies de gran valor, concretament les del casament de Tamara Falcó i Íñigo Onieva, que no estan tenint massa sort amb l’enllaç. Cal recordar que Falcó també va tenir problemes amb el vestit de núvia i només dos mesos abans del casament va haver d’encarregar-lo in extremis a Carolina Herrera, que li està dissenyant a Nova York. Segons sembla, hauran de comprar noves joies donat que les destinades al seu enllaç van ser robades dijous. Els assaltants van espantar els joiers amb una destral i una pistola per acabar robant-los tot el mostrari que duien a sobre.

Els dos joiers han presentat una denúncia a la comandància de la Guàrdia Civil i la Unitat Orgànica de la Policia Judicial ha obert una investigació. Per ara, el cas continua en mans del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Majadahonda.