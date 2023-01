Tamara Falcó treu a la llum tots els secrets de la reconciliació amb Íñigo

Tamara Falcó és l’altra gran estrella de la premsa rosa d’aquesta setmana. La cançó bomba de Shakira li ha restat protagonisme, però encara s’està parlant molt de la seva reconciliació sorpresa amb Íñigo Onieva després de les banyes. La parella ha reprès el seu compromís i s’han escapat uns dies al Pol Nord per poder gaudir d’aquesta segona oportunitat sense tants paparazzi al darrere. En la tornada a Madrid, però, la filla d’Isabel Preysler ha acudit a la seva feina de tertuliana a El Hormiguero i ha respost les preguntes del presentador sobre el tema.

Tamara Falcó revela tots els detalls de la reconciliació amb Íñigo Onieva | Antena 3

Tamara Falcó explica a El Hormiguero per què li ha donat una segona oportunitat al xicot

Visiblement nerviosa, Tamara ha donat detalls de com ha gestionat aquests darrers dies i com va adonar-se que volia tornar a sortir amb Íñigo després de tot el que va passar fa quatre mesos: “Estic molt feliç, Pablo. En la setmana de Nadal vam decidir enterrar la destral de guerra. El dia 24 li vaig proposar anar a la missa del gall junts, em va dir que tenia coses a fer però finalment va venir. Vam anar-hi amb la mala sort que també hi havia l’amiga del propietari de la revista ¡Hola! i ens va veure. Arran d’aquí vam tornar a escriure’ns i va ser maco, ja que vam tornar a parlar”.

El dia clau en aquesta reconciliació va arribar el dia 31 de desembre: “Em vaig dir a mi mateixa que començaria l’any bé i que no tornaria a intentar-ho amb ell perquè era molt estrany. Li vaig dir que era allò el que volia i ho va acceptar, que el millor era passar pàgina. Aquella tarda vaig estar molt malament i vaig plorar molt, vaig escriure una llista sobre les mil maneres d’estimar com em va recomanar el sacerdot… Finalment, quan només quedava un minut per a les dotze, li vaig enviar un missatge a Íñigo en què li preguntava si em vindria a veure a casa després. Em va respondre que estàvem a les campanades i li vaig dir que no, que només eren els quarts. Tot just després va agafar la moto i va venir cap a casa de la meva mare”.

Isabel Preysler, clau en la reconciliació de Tamara i Íñigo

En aquest relat ha inclòs una part que ha cridat molt l’atenció i és una anècdota sobre la mare, sobre Isabel Preysler, que sembla que va ajudar-la a decidir-se per perdonar l’Íñigo: “Era el dia 28 de desembre, el dia en què va sortir publicada a la premsa la ruptura de la meva mami i Mario Vargas Llosa. La meva germana Chábeli va trucar des dels Estats Units i la meva mare va criticar Julio Iglesias en recordar que li havia trencat el cor i que no el podia perdonar. En aquell moment fixar-me que ara tenen vides totalment diferents i que no s’han donat una segona oportunitat… em va fer pensar sobre l’amor. Alguna cosa va fer clic en mi i vaig pensar ai mare“.

“Per a aquells que no hàgiu patit un cor trencat, que sapigueu que és cert que et fa mal perquè ho sents. Em va fer molta pena haver renunciat a la reconciliació i vaig escriure-li el missatge. Vam fer les paus i vam marxar cap al Pol Nord, el més lluny que podíem anar, però allà també ens va pillar un fotògraf. Han estat uns dies molt macos”, ha afegit.

Íñigo Onieva demana perdó a Tamara Falcó públicament | Instagram

I què pensa la mare sobre aquesta segona oportunitat? “La meva mare el que no vol és que pateixi i em va advertir que la gent no canvia. Però és que jo he canviat i crec que la gent pot canviar! Sona a la típica naïf enamorada, però realment ho crec. Vaig adonar-me que tenia dues opcions, o veure què passava o quedar-me amb el dubte. Vaig pensar que volia intentar-ho i aquí estic”. Unes declaracions amb les que deixa clar que confia que, aquesta vegada, sí que anirà bé.