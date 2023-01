Íñigo Onieva demana perdó a Tamara Falcó públicament després de les banyes

Tamara Falcó i Íñigo Onieva s’han reconciliat després de les infidelitats de l’empresari, unes banyes que van motivar-la a trencar el compromís poques hores després de fer-lo públic. Ara que s’han reconciliat, han volgut celebrar-ho amb un viatge romàntic a Finlàndia del que han publicat un munt de fotografies. Estan convençuts que aquesta segona oportunitat funcionarà i, de fet, la col·laboradora de televisió ha confirmat que mantenen la boda per a aquest 2023.

Íñigo Onieva és conscient que va fer-la grossa i que ha d’agrair molt a Tamara que l’hagi perdonat. És per això que li ha escrit una carta en la que li demana perdó públicament, la que ha compartit en el seu perfil d’Instagram. En ella se sincera i li declara el seu amor: “Fins a la fi del món junts. L’amor guanya i és el que ha prevalgut, el que ens ha portat fins aquí després de mesos tan durs. L’amor que sentim l’un per l’altre, contra tot pronòstic, ens ha tornat a unir. Així hem sortit d’aquest malson, absolutament enfortits i plens de felicitat per reprendre el nostre projecte de vida junts”.

Íñigo Onieva demana perdó a Tamara Falcó públicament | Instagram

Íñigo Onieva i Tamara Falcó publiquen fotografies del viatge a Finlàndia

Íñigo assegura que la ruptura ha estat l’episodi més dur i desagradable de la seva vida i que, gràcies a tot això, ha après què és el que no vol: “Ha estat un abans i un després del que trec la conclusió que el que més vull en aquest món ets tu i estic totalment enamorat de tu. Ets un àngel que Déu ha posat en el meu camí, que treu el millor de mi i que em fa voler ser millor persona personalment, professionalment i espiritualment”.

Tamara Falcó i Íñigo Onieva es reconcilien | Instagram

La col·laboradora fa un viatge romàntic després de la reconciliació | Instagram

Diu que a partir d’ara la posarà per davant de tot: “Tu ets la meva prioritat absoluta, la teva felicitat i el nostre projecte conjunt de parella i de família. Tu ets la meva família. El meu únic objectiu és fer-te feliç cada segon de la teva vida. Lluitaré per recompensar el patiment que t’he provocat amb una vida plena de felicitat i amor. Em considero l’home més afortunat del món i no et puc admirar més. Fa falta molta valentia per haver-nos donat una oportunitat. T’estimo, amor meu”.