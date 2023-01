Tamara Falcó confirma que es casarà amb Íñigo Onieva aquest estiu

Tamara Falcó encara no s’havia pronunciat sobre la reconciliació amb Íñigo Onieva, la que ha sorprès moltíssim perquè només han passat quatre mesos des que ella trenqués el compromís en assabentar-se que l’havia enganyat. L’empresari madrileny va posar-li les banyes amb diverses noies i va negar haver-ho fet quan la premsa va començar a dir que en tenien proves. En sortir els vídeos a la llum, no va tenir més remei que demanar perdó i abaixar el cap. Ara ha aconseguit que la filla d’Isabel Preysler el perdoni, el que pocs s’esperaven. I com ha estat això? Tamara en dona detalls a Harper’s Bazaar, la revista que ha aconseguit les seves primeres paraules al respecte.

Ha explicat que la reconciliació va arribar el 31 de desembre, quan ell li va dir que el tornaria boig: “Jo plorava, va ser bastant maco. Íñigo tenia convidats a casa, però després de les dotze campanades va agafar la moto i va venir-se a casa de la meva mare. La confiança en l’altra persona i l’honestedat són els fonaments de tot. No hi ha vida sense encreuaments i si faig examen de consciència veig que tot ho he fet des de la veritat. Per mi aquesta és l’única manera d’estimar possible”.

Aquests dies s’ha publicat que bona part de les seves amigues estan en contra d’aquesta segona oportunitat perquè no confien en la fidelitat d’Íñigo. Tamara reconeix que tampoc Isabel Preysler està molt convençuda: “Em va dir que m’ho pot tornar a fer, però ella parla per les seves experiències. Jo també li vaig preguntar si va donar una oportunitat a Julio Iglesias i em va dir taxativament que no. Jo tenia el referent de la meva mare, que en els anys 70 tenia tres fills i una situació molt més complicada que la meva. Ella va veure’s en la tessitura de viure en un matrimoni sota l’engany, en el que el marit li era infidel. Per a ella, allò va ser un no rotund”.

Tamara Falcó parla de la reconciliació en una revista | Instagram

Tamara Falcó assegura que continuen compromesos i que podrien casar-se aquest 2023

Tamara Falcó confia que, en el seu cas, aquesta relació funcioni i no s’acabi penedint d’haver perdonat el xicot: “Jo tinc esperança i estic enamorada. Allà que vaig, allà que vaig… Em veig casant-me el 2023 i he estat pensant que només tinc sis mesos per al vestit de núvia!”, etziba en el que seria la confirmació que el compromís continua.

En aquesta entrevista, la col·laboradora d’El Hormiguero també ha donat la seva opinió sobre la ruptura de la mare i Mario Vargas Llosa: “És clar que em fa pena la ruptura de Mario amb la meva mami… Ell sempre ha estat molt amable i tendre amb nosaltres, però la decisió és de la meva mare i d’ell. A ella la veig en pau i serena“.