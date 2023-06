Tamara Falcó i Íñigo Onieva es convertiran en marit i muller, si no passa res, el pròxim 8 de juliol. La parella ho té pràcticament tot llest de cara al gran dia, i també haurien començat a pensar en el futur més immediat després de l’enllaç. Ens referim a la vida professional del nuvi, que canviarà radicalment quan es converteixi en un home casat. I no amb una dona anònima i qualsevol, sinó amb la mediàtica marquesa de Griñón.

Fins ara sempre s’havia dedicat al negoci de l’oci nocturn, un promotor de discoteques que havia de sortir de festa dia sí dia també. Això no agradaria a la seva futura dona, sobretot perquè seria aquí on tindria més fàcil posar-li les banyes com ja va fer durant el primer compromís.

Íñigo Onieva abandona les discoteques i fa un gir professional

Per tal de canviar de vida i ser un home de bé com vol Tamara, deixarà la nit i farà un gir professional. La periodista Beatriz Cortázar ha assegurat que, a principis de l’any vinent, començarà una aventura en una feina “d’al·lucinar”: “Íñigo ja té feina i és en una empresa aliena. L’han contractat com a soci no majoritari d’un lloc emblemàtic i històric, el Café Gijón de Madrid. S’encarregarà de la nova temporada d’aquest clàssic de tertúlies, el que han rescatat de la fallida un grup d’inversors. Ell s’encarregarà de tornar a posar-lo de moda”.

Íñigo Onieva canviarà de feina després de la boda | Europa Press

En aquest local, Tamara Falcó és coneguda perquè se l’ha vist diverses vegades esmorzant allà. El relacions públiques tindrà l’encàrrec de tornar a situar aquest emblemàtic cafè i, per tal d’aconseguir-lo, l’han escollit a ell com a cara visible: “El seu horari no serà de discoteca, el que és important, i el local està a prop de casa així que no es traslladaran”.