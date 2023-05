La dràstica dieta de Tamara Falcó pel casament: 10 quilos en 21 dies

Queden 44 dies pel casament de Tamara Falcó i Íñigo Onieva i la filla d’Isabel Preysler ha pres una dràstica decisió per perdre molt de pes abans de l’enllaç. Ara que ja té qui li dissenyi el vestit de núvia, Carolina Herrera, Falcó ha decidit fer una dieta molt estricta i perillosa per perdre una gran quantitat de quilograms abans del 8 de juliol, quan es casarà al palau d’El Rincón. Segons ha avançat Sálvame, Falcó ingressarà a un centre especialitzat de Marbella per aprimar-se entre vuit i deu quilos abans del casament, és a dir, en només tres setmanes.

El programa d’Ana Rosa ha estat més concret i ha apuntat que aquest centre és la famosa clínica Buchinger Wihelmi de Marbella, on de fet la mare de la influencer ha ingressat diverses vegades a fer tractaments de “desintoxicació física i mental”. Totes aquestes teràpies estan basades en el dejú terapèutic. Falcó ja ha ingressat en aquest centre en altres ocasions, l’última en el 2016, quan va pujar molt de pes per un problema de tiroides. Ara vol perdre els mateixos quilos que llavors, entre vuit i deu, i en el mateix termini, tres setmanes. La mateixa Tamara ha confirmat que és “molt probable que ingressi a la Buchinger” tot i que “no es marca un objectiu concret”. Recentment, Falcó ha engreixat catorze quilos, segons ha explicat ella mateixa.

En què consisteix el mètode?

El dejuni terapèutic és un mètode que va crear el mateix fundador de la clínica Buchinger, el doctor Alemán Otto Buchinger, que va morir el 1966. Al seu centre hi van influencers, celebrities i persones amb molts diners que volen aprimar-se. Alguns d’aquests clients són Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa, que assegura que aquest lloc és “el millor per curar-se física i mentalment”.

El dejuni terapèutic no és com l’intermitent, sinó que es tracta d’ingerir només líquids durant diversos dies. Normalment, el tractament dura tres setmanes, mentre que el dejuni intermitent no es recomana per a més de 24 hores. En aquesta clínica el cost de fer aquesta teràpia és d’entre 345 euros al dia per una habitació normal i 1.600 per una suite de luxe, que és la que triarà Tamara Falcó.