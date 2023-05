Sálvame fa una recollida de firmes per ser declarat bé d’interès cultural

La productora de Sálvame es nega a quedar-se de braços plegats fins a l’adeu definitiu del programa. Per això ha començat una recollida de signatures per la web i al carrer per mesurar el suport que té el programa i demanar que es declari bé d’interès cultural. La Fábrica de la Tele s’està veient superada per la productora d’Ana Rosa Quintana, però promet guerra per salvar el seu programa insígnia. Aquesta recollida de firmes ha estat tan exitosa que el web específic per recollir signatures ha caigut per la gran quantitat de persones que hi han accedit i durant unes hores no hi ha hagut manera de contribuir al manteniment del programa a la graella.

Les raons que justifiquen aquesta distinció segons la productora

Aquestes signatures estan dirigides al govern espanyol i la conselleria de cultura, turisme i esport de la Comunitat de Madrid amb la intenció que les institucions intervinguin en aquesta guerra de productores i “salvin” el programa. La productora La Fábrica de la Tele creu que el programa es podria convertir en un bé d’interès cultural” per les següents raons:

Per “haver creat un nou diccionari d’expressions populars”

Per ser “el magazín de tarda amb més anys a televisió”

Pel suport de l’audiència, que creuen que ha estat “enorme” i ha propiciat la caiguda del web

Per “contribuir a la moda” amb la Fashion Week

Per “crear estils de ball”

A aquesta llista se li sumen els arguments de cadascun dels col·laboradors, que al llarg dels últims dies han anat donant raons per demanar al govern espanyol aquesta declaració. La majoria dels col·laboradors ha apuntat que el que ha anat passant a les instal·lacions de Mediaset Espanya en els últims anys ha creat tendència i s’ha traslladat al carrer, pel que el programa té una clara influència en la societat espanyola.