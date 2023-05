La nova feina de Belén Esteban després de l’adeu de Sálvame

Queda menys d’un mes perquè Sálvame desaparegui de la programació de Mediaset per sempre. Després de catorze anys a Telecinco, els famosos col·laboradors Terelu Campos, María Patiño, Kiko Hernández, Kiko Matamoros i Belén Esteban hauran d’acomiadar-se de la televisió i buscar noves oportunitats laborals. En el cas de Terelu Campos, es tracta d’una cerca quimèrica però indispensable, ja que està atravessant per problemes econòmics greus. Qui més ràpid ha trobat una alternativa, però, ha estat Belén Esteban, que s’ha afanyat a trobar nova feina fins i tot abans del final del seu estimat programa.

Aquest dimarts la famosa col·laboradora ha anunciat per Instagram quina serà la nova feina que la mantindrà entretinguda almenys durant uns mesos, coincidint amb el final de Sálvame que cada vegada està més a prop. Les xarxes socials són un recurs cada cop més utilitzat per Belén Esteban, que és conscient que el seu nom és un gran reclam. El que ha sorprès molt és la col·laboració que ha anunciat amb Team Heretics, un equip amb qui competirà en el videojoc League of Legends. Serà “nova midlaner”, és a dir, la jugadora que pren decisions estratègiques claus durant la partida per ajudar l’equip a guanyar.

La imatge de Belén Esteban amb la samarreta de Team Heretics / Instagram

La sorpresa inicial es desfà per una explicació lògica

“Ara em toca a mi”, va escriure ella com a text d’una imatge on sosté una samarreta de l’equip Team Heretics com si un equip de futbol important l’hagués fitxat. Això ha sorprès molt, ja que ningú sabia que Belén Esteban jugava a videojocs. Després de la sorpresa inicial, tot s’ha aclarit i hem sabut que la de Paracuellos no jugarà ni serà realment midlaner, sinó que es tracta d’una col·laboració publicitària. Ara bé, això li donarà ingressos i li proporcionarà feina mentre busca una altra cadena o projecte que la convenci després de l’adeu inesperat i dolorós a Mediaset.