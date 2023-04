Belén Esteban, criticada per l’anglès macarrònic que fa servir en un vídeo

Belén Esteban mai no ha tingut problemes a l’hora d’haver d’enfrontar-se a proves en directe. L’hem vist fer de tot en les dues dècades que fa que treballa a televisió, una valentia -i poca vergonya- que ha demostrat en el darrer programa de Sálvame. La col·laboradora ha protagonitzat un vídeo que s’ha fet viral perquè se la veu parlar un anglès macarrònic que l’ha deixat en evidència. Ja se sabia que no parla aquest idioma gaire bé, però la veritat és que ha fet una mica el ridícul.

Des del programa li han demanat que truqués al club privat Oswald’s, un establiment molt luxós de Londres que va visitar Joan Carles de Borbó l’altre dia. La idea era que Belén esbrinés algun detall sobre la visita de l’emèrit espanyol, un objectiu que clarament no ha complert perquè no s’ha entès amb el recepcionista.

La trucada ha estat surrealista des del principi, quan ella trucava, li preguntava si parlava castellà i li deia -com podia- que s’anomenava Belén Esteban i que treballava a la televisió espanyola: “Hello. ¿Habla usted español? My name, Belén Esteban. I work tv station Spain. Fantastic. Wi. Thank you. Yesterday mi rey, mi king, Juan Carlos… One moment, please. Importantísimo. Santa Claus, merry christmas. I mira, la Feria de Abril. Cómo quieres que te mire, cara de sardina frita“, deia en una conversa esbojarrada que deixava tothom amb les mans al cap.

Belén Esteban hablando inglés en 'Sálvame Naranja Plus' pic.twitter.com/WpmfFcJ9hy — EliamSweet (@eliamsweet) April 18, 2023

El que ningú no s’esperava era que el recepcionista continués la broma i li digués que el Pare Noel no ve fins al mes de desembre, una frase que deixa tots els col·laboradors descol·locats perquè no entenien a què venia allò. Els companys intentaven ajudar-la en anar-li dient com eren certes paraules en anglès, però de poc ha servit perquè el resultat ha estat un autèntic desastre.

Belén Esteban fa el ridícul en un vídeo en anglès | Telecinco

Els teleespectadors es mofen del mal anglès de Belén Esteban

Des del programa devien ser conscients que Twitter s’ompliria de crítiques i mofes, un pronòstic que han encertat perquè li han dit de tot per fer el ridícul d’aquesta manera: “Què ignorant que és, Déu meu. Ja es podria preocupar en culturitzar-se una mica, quina vergonya”, “Quina vergonya aliena” o “Quin fàstic sentir-la i tot el clan aplaudint, quin país” són els comentaris més suaus que han escrit al respecte.

Qué ignorante por Dios 🙏 ya se podría preocupar en culturizar un poco,da verguenza 🫣 el ridículo de ese programa y sabiendo que ella no habla bien ni el castellano. — Lilyro (@Lilyro17) April 19, 2023

Qué bochorno de tía!!! — Dolores Romano (@tiadecoco) April 18, 2023

Que vergüenza ajena.. — Sandra (@samttez) April 18, 2023