Belén Esteban, criticada por el inglés macarrónico que usa en un video

Belén Esteban nunca ha tenido problemas a la hora de tener que enfrentarse a pruebas en directo. Le hemos visto hacer de todo en las dos décadas que hace que trabaja en televisión, una valentía -y poca vergüenza- que ha demostrado en el último programa de Sálvame . La colaboradora ha protagonizado un video que se ha hecho viral porque se le ve hablar un inglés macarrónico que le ha dejado en evidencia. Ya se sabía que no habla este idioma muy bien, pero bien es verdad que ha hecho un poco el ridículo.

Desde el programa le han pedido que llamara al club privado Oswald’s, un establecimiento muy lujoso de Londres que visitó Juan Carlos de Borbón el otro día. La idea era que Belén averiguara algún detalle sobre la visita del emérito español, un objetivo que claramente no ha cumplido porque no se ha entendido con el recepcionista.

La llamada ha sido surrealista desde el principio, cuando ella llamaba, le preguntaba si hablaba castellano y le decía -cómo podía- que se llamaba Belén Esteban y que trabajaba en la televisión española: « Hello. ¿Habla usted español? My name, Belén Esteban. Y work tv station Spain. Fantastic. Wi. Thank you. Yesterday mi rey, my king, Juan Carlos… One moment, please. Importantísimo. Santa Claus, merry christmas. Y mira, la Feria de Abril. Cómo quieres que te mire, cara de sardina frita «, decía en una conversación alocada que dejaba a todo el mundo con las manos en la cabeza.

Belén Esteban hablando inglés en 'Sálvame Naranja Plus' pic.twitter.com/WpmfFcJ9hy — EliamSweet (@eliamsweet) April 18, 2023

Lo que nadie se esperaba era que el recepcionista continuara la broma y le dijera que Santa Claus no viene hasta el mes de diciembre, una frase que deja a todos los colaboradores descolocados porque no entendían a que venía aquello. Los compañeros intentaban ayudarla al irle diciendo cómo eran ciertas palabras en inglés, pero de poco ha servido porque el resultado ha sido un auténtico desastre.

Los telespectadores se mofan del mal inglés de Belén Esteban

Desde el programa debían de ser conscientes que Twitter se llenaría de críticas y mofas, un pronóstico que han acertado porque le han dicho de todo por hacer el ridículo de este modo: «Qué ignorante que es, Dios mío. Ya se podría preocupar en culturizarse un poco, qué vergüenza», «Qué vergüenza ajena» o «Qué asco sentirla y todo el clan aplaudiendo, qué país» son los comentarios más suaves que han escrito al respeto.

Qué ignorante por Dios 🙏 ya se podría preocupar en culturizar un poco,da verguenza 🫣 el ridículo de ese programa y sabiendo que ella no habla bien ni el castellano. — Lilyro (@Lilyro17) April 19, 2023

Que asco da verla y oírla y todo el clan aplaudiendo.menudo pais — Belen Fernandez (@BelenFe41919364) April 18, 2023

Qué bochorno de tía!!! — Dolores Romano (@tiadecoco) April 18, 2023