Belén Esteban, pròxima víctima de ‘Sálvame’? Ultimàtum i possible comiat

Belén Esteban està a la corda fluixa de Sálvame. El programa del cor encadena uns mesos horribles pel que fa a l’audiència, el que els ha forçat a fer canvis dràstics i acomiadaments inesperats. La icònica tertuliana podria ser la següent víctima d’aquesta revolució, segons acaba de filtrar el fotògraf Diego Arrabal en un vídeo al seu canal de Youtube: “He rebut una notícia que serà duríssima per a Belén Esteban després de més de deu anys en plantilla”.

El paparazzo assegura que la cúpula de Telecinco ha vist que Belén Esteban no ajuda a fer pujar l’audiència: “Belén Esteban no resta audiència, però tampoc no fa que aquesta augmenti. Hi ha vegades que és millor que no hi sigui i li han donat un ultimàtum”. Quin és el problema? Que s’haurien adonat que la col·laboradora només interessa quan parla de la seva vida personal i de l’enfrontament amb Jesulín de Ubrique, així com en els moments en què s’enfada amb algun company i es mostra sense filtre.

“La cúpula té clar que s’ha de mullar i parlar d’aquests temes si no vol quedar-se sense forat en el seu programa“, afirma Arrabal. Des que la filla de Belén i Jesulín va fer-se major d’edat, la tertuliana opta per parlar cada vegada menys d’ella i això podria acabar passant-li factura. Aquesta nova Belén més intrínseca i calmada no té tant de ganxo i hauria perdut molt suport dels teleespectadors, que no l’han trobat gaire a faltar durant la seva baixa mèdica.

Belén Esteban, a punt de tornar a la feina després de l’operació

I és que recordem que la tertuliana ha estat uns quants mesos sense poder acudir al seu lloc de feina. Les càmeres van gravar la caiguda en directe que va patir durant l’últim programa al que va poder assistir, un cop contra el terra que li va trencar els ossos d’una de les cames. Va haver de passar per quiròfan un parell de cops i encara ara ha de caminar en crosses, uns problemes que l’han mantingut apartada de la pantalla. Ara que li acaben de confirmar que podrà reincorporar-se aviat, la direcció del programa hauria aprofitat per fer-li una reflexió sobre el seu futur a Sálvame.