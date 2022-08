Belén Esteban denuncia una conspiració contra el seu gaspatxo

Belén Esteban és conscient que el món de la televisió és molt canviant i que podia quedar-se sense feina en qualsevol moment. Ara que ja és més gran, ha volgut obrir-se portes fora de Telecinco per si de cas. I en què? Fa uns anys va decidir que provaria sort en la indústria alimentària amb una empresa de productes amb el seu nom. El primer que va treure va ser el gaspatxo i el salmorejo, tots dos fets a partir de la recepta de la seva mare. En l’envàs es pot veure una fotografia seva, tot un reclam per als milers de fans que té des que comencés a aparèixer en antena.

Quin és el problema? Que cada any l’OCU valora els seus productes i, en aquesta ocasió, no els han posat gens bé. Ella, molt enfadada per la valoració que n’han fet, ha denunciat públicament estar sent víctima d’una campanya contra ella: “Volen perjudicar els meus productes i em sembla lamentable. El que no farà Sabores de la Esteban és pagar diners perquè parlin bé dels seus productes. Belén Esteban no pagarà cap xantatge”, ha declarat amb contundència.

Aquestes declaracions semblava que deixaven caure que els membres de l’Organització de Consumidors i Usuaris li estaven demanant diners a canvi de parlar bé del seu gaspatxo. És així? “Em demanen diners des de fa dos anys, però no diré qui. Quina casualitat que faci dos anys que em critiquen… El que hem de suportar”.

Belén Esteban promociona el seu gaspatxo | Instagram

L’OCU reacciona a les acusacions de Belén Esteban

Ara és l’OCU qui ha respost a aquestes greus acusacions: “No ens donem per al·ludits. Per descomptat que mai no hem cobrat a ningú a canvi d’una bona nota. Nosaltres fem els rànquings a petició dels consumidors perquè els gaspatxos i els salmorejos són productes aquest estiu”, diuen a Lecturas. Llavors, a qui es refereix la col·laboradora de Sálvame? Qui li demana diners a canvi de valorar positivament els seus productes? De moment és un misteri, però el que queda clar és que la tertulaina necessita bona publicitat per a un negoci en el que confia de cara a la jubilació un cop deixi la televisió.